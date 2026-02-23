''जीवन गौरव'' पुरस्कार सरवणकर यांना प्रदान
डिगस ः विलास शेडगे यांना प्रगतशील शेतकरी पुरस्कार देताना अमरसेन सावंत, भूपतसेन सावंत, अतुल बंगे, गंगाराम सडवेलकर, अर्चना बंगे व इतर.
प्रगतशील शेतकरी पुरस्कार
विलास शेडगे यांना प्रदान
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २३ ः माजी आमदार (कै.) पुष्पसेन सावंत यांच्या स्मृतीदिनाचे औचित्य साधुन डिगस येथील विलास उर्फ राजू शेडगे यांना प्रगतशील शेतकरी म्हणून पुरस्कार देण्यात आला. हा पुरस्कार कालिका प्रासादिक विद्यामंदिर डिगसचे अध्यक्ष अमरसेन सावंत व भुपतसेन सावंत यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. डिगस हायस्कूल येथे माजी आमदार पुष्पसेन सावंत यांच्या सहाव्या स्मृतीदिनी शेतकरी पुरस्कार तसेच पिंगुळी जिल्हा परिषद सदस्य गंगाराम सडवेलकर व वालावल पंचायत समिती मतदारसंघातून निवडून आलेल्या अर्चना बंगे यांचा सत्कार करण्यात आला.
व्यासपीठावर अतुल बंगे, माजी मुख्याध्यापक आळवे, सरपंच सौ. पवार, ग्रामपंचायत सदस्या साक्षी सावंत, ग्रामपंचायत सदस्या गुरव, गुरू दळवी, उपसरपंच सुर्वे, मुख्याध्यापिका अनुजा सावंत, पापल पवार, श्री. घोगळे, मंदार कोठावळे आदी उपस्थित होते.
