नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांची खासगी मालमत्तेमध्ये साफसफाई

कणकवली : नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकारी गौरी पाटील यांना निवेदन देताना नगरसेविका मनस्वी ठाणेकर.
चौकशी करण्याची नगरसेविका मनस्वी ठाणेकर यांची मागणी; मुख्याधिकाऱ्यांना दिले निवेदन
कणकवली, ता. २३ : कणकवली नगरपंचायतीमधील आरोग्य विभागातील कर्मचारी हे खासगी मालमत्तेमध्ये साफसफाई करताना आढळून आले आहेत. याप्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी नगरसेविका मनस्वी ठाणेकर यांनी केली आहे. याबाबतचे निवेदन त्यांनी मुख्याधिकारी गौरी पाटील यांना दिले.
श्री. ठाणेकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, कणकवली शहरातील हर्णे आळी परिसरातील एका खासगी क्षेत्रातील कुंपणातील झाडेझुडुपे तोडणे, सुकलेला कचरा एकत्र करून जाळणे आदी कामांसाठी कणकवली नगरपंचायतीच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा वापर करण्यात आला. कार्यालयीन वेळेत हे कामकाज केले जात होते. त्याबाबतचे व्हिडिओ आपणाकडे पाठविलेले आहेत.
नगरपंचायतीचे हे सार्वजनिक ठिकाणी वरिष्ठांच्या आदेशानुसार साफसफाई करू शकतात, परंतु त्यांनी खासगी मालकीच्या कुंपणात जाऊन शासकीय कामाकाजाच्या वेळेत तेथील सफाई करणे ही बाब चुकीची आहे. हे कर्मचारी नगरपंचायत प्रशासनाच्या परवानगीने खासगी क्षेत्रात सफाईसाठी गेले होते का? याची चौकशी करण्यात यावी.
दरम्यान, १४ ते १७ जानेवारी या कालावधीत नगरपंचायतीचा जेसीबी हर्णे आळीत सफाईसाठी पाठविला होता. हा जेबीसी कोणत्या कामासाठी पाठविला होता, याचीही चौकशी करावी, अशी मागणी नगरसेविका ठाणेकर यांनी केली आहे.
