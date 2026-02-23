राजापुरातील शेतकरी बनले हायटेक
राजापूर, ता. २३ ः शेतकऱ्यांना एकाच ठिकाणी शेतीविषयक सर्व माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी कृषी विभागाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) आधारित महाविस्तार हे अॅप उपलब्ध करून दिले आहे. तालुक्यातील ५ हजार ६०० शेतकऱ्यांनी हे अॅप घेतले आहे, अशी माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली. हवामानातील बदल, बाजारपेठेतील अस्थिरता आणि माहितीचा अभाव यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. या स्थितीमध्ये महाविस्तार अॅप शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरत आहे.
सातत्याने होणारे हवामानातील बदल, बाजारपेठेतील अस्थिरता, माहितीचा अभाव आणि चुकणारे अंदाज आदींमुळे शेतकऱ्यांना अनेकवेळा मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागते. त्यातून नफा-तोटा याचा ताळेबंद जुळवताना शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतात. या साऱ्या समस्यांमध्ये शेतकऱ्यांना सहाय्यभूत ठरणारे एआय महाविस्तार हे अॅप कृषी विभागाने विकसित केले आहे. या अॅपच्या माध्यमातून शेतकर्यांना शेतीसंबंधित अपडेट, रिअलटाइम माहिती, तज्ज्ञांचा सल्ला आणि आधुनिक शेतीपद्धतींचे मार्गदर्शन यांसह अन्य विविध प्रकारची माहिती घरबसल्या मिळत आहे. एआय चॅटबॉटवर पिकसल्ला, पीकनिहाय लागवड ते साठवण, मृदा आरोग्यपत्रिका, खतमात्रा गणक, हवामानास अनुकूल शेतीपद्धती, कीड व रोग, बाजारभाव, डीबीटी योजना, गोदाम याबाबत मार्गदर्शन मिळते.
