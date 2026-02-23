अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्याला जन्मठेप
अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार;
लांजातील तरुणाला जन्मठेप
२०२३ मध्ये ठार मारण्याची धमकी देत केले होते कृत्य
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २३ ः शाळेतून घरी परतणाऱ्या अल्पवयीन मुलीवर जबरदस्तीने अत्याचार करणाऱ्या लांजा तालुक्यातील तरुणाला न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. आशुतोष अनिल जाधव (वय २०, ता. लांजा) असे आरोपीचे नाव आहे. ही घटना १४ जुलै २०२३ला सायंकाळी पाचच्या सुमारास तालुक्यातील एका गावात घडली होती.
आरोपी आशुतोष जाधव याने शाळेतून घरी परतणाऱ्या पीडित अल्पवयीन मुलीसोबत असलेल्या दोन शाळकरी मुलांना भीती घालून पळवून लावून अल्पवयीन मुलीला जबरदस्तीने एका उपकेंद्राच्या मागे जबरदस्तीने नेऊन अत्याचार केले. ही बाब कुणाला सांगितलीस, तर ठार मारण्याची धमकी दिली. पीडित मुलीने आई-वडिलांसह शेजाऱ्यांना ही घटना सांगितली. याप्रकरणी पीडित मुलीच्या आईने लांजा पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयितावर पोक्सोंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. तपास लांजा पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक देशमुख करत होते. तपासात पोलिसांनी आशुतोष जाधव याला अटक करून दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले होते.
सोमवारी (ता. २३) या खटल्याचा निकाल अतिरिक्त व जिल्हा सत्र न्यायाधीश अनिलकुमार अंबाळकर यांच्या न्यायालयात झाला. सरकारी पक्षातर्फे सरकारी वकील अनुपमा ठाकूर यांनी ११ साक्षीदार तपासले. न्यायालयाने आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली.
