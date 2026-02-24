वायंगणी येथे १५ मार्चला तालुकास्तर विविध स्पर्धा
वायंगणी येथे १५ मार्चला
तालुकास्तर विविध स्पर्धा
सकाळ वृत्तसेवा
आचरा, ता. २४ ः ज्ञानदीप ग्रंथालय वायंगणी या ग्रंथालयाला ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. या सुवर्णमहोत्सवी वर्षपूर्ती निमित्ताने १५ मार्चला सकाळी १० ते २ यावेळेत ज्ञानदीप माध्यमिक विद्यालय, वायंगणी येथे तालुकास्तर विविध स्पर्धांचे गटवार पुढीलप्रमाणे आयोजन केले आहे. गट क्रमांक १ (पहिली ते चौथी) साठी कथाकथन स्पर्धा ‘प्राणीकथा’ या विषयावर होणार असून वेळ ३ ते ४ मिनिटे राहील. विजेत्यांना अनुक्रमे ५००, ३००, २००, उत्तेजनार्थ प्रथम १५०, उत्तेजनार्थ द्वितीय १०० रुपये व प्रत्येकी चषक देण्यात येतील. गट क्रमांक २ (पाचवी ते सातवी) साठी वक्तृत्व स्पर्धा ‘छत्रपती शिवरायांचे पराक्रम’ या वेळेवर घेण्यात येणार असून वेळ ५ ते ६ मिनिटे आहे. यासाठी अनुक्रमे ७००, ५००, ३००, उत्तेजनार्थ प्रथम २००, उत्तेजनार्थ द्वितीय १५० व प्रत्येकी चषक देणयात येईल.
गट क्रमांक ३ (आठवी ते दहावी) साठी ‘शोध आणि संशोधक’ या विषयावर वक्तृत्व स्पर्धेचे आयोजन केले असून वेळ ५ ते ६ मिनिटे देण्यात येईल. विजेत्यांना १०००, ७५०, ५००, उत्तेजनार्थ प्रथम ३५०, उत्तेजनार्थ द्वितीय २५० व प्रत्येकी चषक. गट क्रमांक ४ (अकरावी व बारावी) साठी वक्तृत्व स्पर्धा ‘लोकशाहीची सद्यस्थिती’ या विषयावर असून वेळ ५ ते ६ मिनिटे आहे. विजेत्यांना १५००, १०००, ७५०, उत्तेजनार्थ प्रथम ५००, उत्तेजनार्थ द्वितीय ४०० व प्रत्येकी चषक. गट क्रमांक ५ (तेरावी ते पंधरावी) साठी ‘जलव्यवस्थापन-काळाची गरज’ विषयावर वक्तृत्व स्पर्धा असून वेळ ६ ते ७ मिनिटे आहे. विजेत्यांना २०००, १५००, १०००, उत्तेजनार्थ प्रथम ७५०, द्वितीय ५०० रुपये व चषक. गट क्रमांक ६ (तालुका ग्रंथालय कर्मचारी) साठी कादंबरी समीक्षा स्पर्धा (कादंबरीचे नाव-पानिपत-शिवाजी सावंत किंवा ''कोसला''-भालचंद्र नेमाडे) होणार असून वेळ ५ ते ६ मिनिटे व बक्षिसे अनुक्रमे १५००, १०००, ७५०, उत्तेजनार्थ प्रथम ५५०, द्वितीय ४५० व चषक अशी बक्षिसे आहेत. स्पर्धकांनी नावे ७ मार्चपर्यंत नोंदवावीत. अधिक माहितीसाठी संपर्क साधावा, असे आवाहन ज्ञानदीप ग्रंथालय अध्यक्ष प्रकाश पेडणेकर यांनी केले आहे.
