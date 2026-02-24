चिपळूणमधील विकासकामांची उद्या भूमीपूजन
चिपळुणातील विकासकामांचे उद्या भूमीपूजन
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २४ ः चिपळूण नगरपालिकेतर्फे जिल्हास्तर नगरोत्थान योजना, विशेष रस्ता अनुदान, मागासवर्गीय कल्याण समिती व नगर परिषद निधीअंतर्गत विकासकामांचे भूमीपूजन सोहळा २६ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ९ वा. आयोजित करण्यात आला आहे, अशी माहिती मुख्याधिकारी संजय जाधव यांनी दिली.
पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते भूमीपूजन होणार असून, राज्याचे गृह (शहरे), महसूल, ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री योगेश कदम यांच्या विशेष उपस्थितीत हा कार्यक्रम होणार आहे. जिल्हास्तर नगरोत्थान योजना २०२४-२५ अंतर्गत खंड मापारी मोहल्ला, खंड बडदेवाडी तसेच देसाई मोहल्ला परिसरात आरसीसी गटार व संरक्षक भिंतींची बांधकामे करण्यात येणार आहेत. तसेच विशेष रस्ता अनुदान २०२३-२४ अंतर्गत पेठमाप रोड परिसरात विविध ठिकाणी आरसीसी गटारांची बांधकामे प्रस्तावित आहेत. मागासवर्गीय कल्याण समिती २०२५-२६ अंतर्गत प्रांत कार्यालयाशेजारी राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६६ पासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक भवनापर्यंत रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे पालिकेच्या निधीतून पागमळा भागातील शिंदेमळा ते परांजपे स्कीम गेटपर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाला लोकसभा व विधानपरिषदेचे सदस्य, आमदार, जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चिपळूण नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ, उपनगराध्यक्षा रूपाली दांडेकर, नगरसेवक-नगरसेविका आदी उपस्थित राहणार आहेत.
