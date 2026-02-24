पान एक-अवकाळी पाठोपाठ दाट धुक्याचे सावट
वैभववाडी ः जिल्ह्यात आज सर्वत्र प्रचंड धुके पाहायला मिळाले.
आंबा, काजूवर संकट; तापमानातही वाढ
सकाळ वृत्तसेवा
वैभववाडी, ता. २४ ः जिल्ह्याच्या काही भागात दोन दिवस अवकाळी पाऊस झाल्यानंतर आज जिल्ह्यात सर्वत्र प्रचंड धुके पसरले होते. या धुक्याचा मोठा परिणाम आंबा, काजूवर होणार आहे. अगोदरच मोहोर करपला असून, धुक्यामुळे उरलासुरला मोहोरही करपण्याची भीती बागायतदारांमध्ये आहे.
जिल्ह्याच्या वातावरणात शनिवारी (ता. २१) सायंकाळपासून बदल जाणवायला सुरुवात झाली. रविवारी (ता. २२) जिल्ह्याच्या काही भागात पाऊस झाला. त्यानंतर सोमवारी (ता. २३) पहाटेपासून जिल्ह्याच्या अनेक भागांत पावसाच्या सरी कोसळल्या. त्यामुळे आंबा, काजू पिकांचे नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अवकाळी पावसानंतर आज पहाटेपासून दाट धुके सर्वत्र पसरले असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. पावसाप्रमाणे धुक्याचे पाणी पडत असल्याने उरल्यासुरल्या आंबा, काजू पिकांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आंबा, काजू बागायतदार हवालदिल झाले आहेत. दरम्यान, गेले तीन-चार दिवस तापमानातही मोठी वाढ झाल्यामुळे बागायतदारांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण दिसून येत आहे.
