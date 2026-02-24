जिल्ह्याच्या पालक सचिवपदी आप्पासाहेब धुळाज
जिल्ह्याच्या पालक सचिवपदी धुळाज
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २४ : राज्य शासनाने प्रशासकीय पातळीवर महत्त्वाचे फेरबदल केले आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्याच्या पालक सचिवपदी आता ‘इतर मागास व बहुजन कल्याण’ विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही जबाबदारी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव तथा विशेष चौकशी अधिकारी सीमा व्यास यांच्याकडे होती. आता त्यांच्या जागी अनुभवी सनदी अधिकारी आप्पासाहेब धुळाज यांची वर्णी लागली आहे.
आप्पासाहेब धुळाज हे २००९च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांनी आतापर्यंत राज्यशासनाच्या विविध महत्त्वाच्या विभागांमध्ये आपल्या कामाचा ठसा उमटवला आहे. जून २०२५ पासून ते मंत्रालयातील इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. यापूर्वी त्यांनी महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली आहे. महसूल विभागातील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदाचा प्रदीर्घ अनुभव त्यांच्या पाठीशी असल्याने जिल्ह्याचा प्रशासकीय कारभार हाताळणे त्यांना सुलभ जाणार आहे. पालक सचिव म्हणून नियुक्ती झाल्यामुळे जिल्ह्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या विविध शासकीय योजना, विकासकामांचा आढावा आणि स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय साधण्याचे काम आता यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडेल. राज्यातील मागासवर्गीय समाजाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीत त्यांचा मोठा अनुभव असून, आता रत्नागिरी जिल्ह्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी त्यांच्या अनुभवाचा फायदा होणार आहे.