-क्राईम
तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. २४ ः तालुक्यातील दाभोळ येथील दालभेश्वर पाखाडी परिसरात तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना २४ फेब्रुवारीला उघडकीस आली. आकाश अरुण वेद्रे (वय २६, रा. दालभेश्वर पाखाडी, ता. दापोली ) असे मृत तरुणाचे नाव आहे.
शासनाच्या घरकुल योजनेंतर्गत घर मंजूर झाले होते. त्यामुळे दालभेश्वर पाखाडी येथे नवीन घराचे बांधकाम सुरू होते. बांधकामाच्या कामासाठी आकाश हा सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी गावी परत आला होता आणि आई-वडिलांसोबत राहत होता. २३ फेब्रुवारीला रात्री आकाशने आपल्या आई-वडिलांसोबत जेवण केले. त्यानंतर सर्वजण झोपले; मात्र २४ फेब्रुवारीला पहाटेच्या सुमारास त्याची आई उठली असता आकाश घरात दिसला नाही. काही वेळ तो परत न आल्याने संशय आल्याने त्यांनी बॅटरीच्या उजेडात परिसरात शोध घेतला. दरम्यान नातेवाईक दशरथ शंकर वेद्रे यांच्या नव्याने सुरू असलेल्या घराच्या बांधकामातील एका खोलीत आकाश हा लोखंडी भाल्याला नायलॉन दोरीने गळफास घेतलेल्या अवस्थेत लटकलेला आढळून आला. हे पाहून आईने आरडाओरडा केला. त्यानंतर रवींद्र नवजेकर यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली असता आकाशने गळफास घेतल्याचे दिसले. त्याला डॉक्टरांकडे नेले असता त्यांनी आकाशला मृत घोषित केले. आत्महत्येमागील कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
