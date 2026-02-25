सोंडे ग्रामपंचायतीला ५० लाखाचा पुरस्कार
देवघर-सोंडे ग्रामपंचायत राज्यात तिसरी
माझी वसुंधरा अभियान ; ५० लाखांचा पुरस्कार
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. २५ : तालुक्यातील देवघर-सोंडे ग्रामपंचायतीने माझी वसुंधरा अभियान ५.० अंतर्गत राज्यात तृतीय क्रमांक पटकावला. पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते सरपंच सुनील मोरे, उपसरपंच रवींद्र इंगळे, ग्रामपंचायत अधिकारी दीपक कदम यांनी ५० लाख रुपयांचा धनादेश व सन्मानचिन्ह स्विकारले.
वरळी-मुंबई येथील डोम सरदार वल्लभभाई पटेल क्रीडांगणात झालेल्या सोहळ्यात हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. माझी वसुंधरा अभियान राज्यातील पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागामार्फत चालवलेले एक प्रमुख अभियान आहे. त्यानुसार देवघर-सोंडे ग्रामपंचायतीने माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत सरस कामगिरी करताना पर्यावरणाचे जतन, संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने आटोकाट प्रयत्न केले. अभियान यशस्वीपणे राबवण्यासाठी गटविकास अधिकारी गणेश मंडलिक, सहाय्यक गटविकास अधिकारी विजय करपे, विस्तार अधिकारी नाथा पाटील, कृषी विस्तार अधिकारी दिनेश राणे, गावडे, लोहार ..यांचे सहकार्य लाभले. सरपंच सुनील मोरे, उपसरपंच रवींद्र इंगळे, ग्रामपंचायत अधिकारी दीपक कदम, माजी सरपंच नामदेव सोंडकर, माजी उपसभापती रवींद्र मोरे, सदस्या दिपाली मोरे, कांचन मोरे, पुष्पा मोरे, कर्मचारी किरण मोरे, गणेश मोरे, प्रशांत सोंडकर, जगदीश सोंडकर यांनी या अभियानात विशेष योगदान दिले.
