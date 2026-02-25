मुक्ताई ॲकॅडमीचे बुद्धिबळपटू चमकले
मुक्ताई ॲकॅडमीचे बुद्धिबळपटू चमकले
गोव्यातील राष्ट्रीय स्पर्धा; बाळकृष्ण पेडणेकरला नववे स्थान
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २५ ः येथील राष्ट्रीय बुद्धिबळपटू बाळकृष्ण पेडणेकर याने लेफ्टनंट कमांडर गोपाळ सुखटणकर यांच्या स्मरणार्थ पणजी-गोवा येथे आयोजित केलेल्या चौदाव्या राष्ट्रीय रॅपिड रेटिंग बुद्धिबळ स्पर्धेत नववा क्रमांक पटकावला.
पणजी, गोवा येथील मुष्टीफंड हायस्कूल पॅरेंट्स-टिचर्स असोसिएशन आणि तिसवाडी तालुका बुद्धिबळ असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले. गोव्यासोबत इतर राज्यांतील २२४ खेळाडूंनी स्पर्धेत सहभाग घेतला. मुक्ताई ॲकेडमीच्या पुष्कर केळूसकर, अथर्व वेंगुर्लेकर, पुर्वांक कोचरेकर, योगी लेले, चिदानंद रेडकर, लिएण्डर पिंटो, अथांग देसाई, स्वरुप राऊळ, वेदांत डांगी या विद्यार्थ्यांनी स्पर्धेत सहभाग घेतला.
बाळकृष्णने उत्कृष्ट खेळ करत नऊ राऊंड्समध्ये सात राऊंड्स जिंकून सात गुण केले. या स्पर्धेत त्याने आपले आंतरराष्ट्रीय रेटिंग चौतीस गुणांनी वाढवले. जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याने दबदबा कायम ठेवला आहे. त्याला असोसिएशनचे अध्यक्ष महेश कांदळकर, उदयोजक प्रशांत रेडकर, आंतरराष्ट्रीय पंच अरविंद म्हामळ, दत्ताराम पिंगे आदी मान्यवरांच्या हस्ते पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले. सर्व विद्यार्थ्यांना मुक्ताई ॲकॅडमीचे अध्यक्ष, प्रशिक्षक कौस्तुभ पेडणेकर, राष्ट्रीय प्रशिक्षक उत्कर्ष लोमटे यांचे मार्गदर्शन मिळते.
