‘धुके वाढल्यामुळे सावधगिरी बाळगा’
‘धुके वाढल्यामुळे
सावधगिरी बाळगा’
सिंधुदुर्गनगरी, ता. २५ : जिल्ह्यात काही ठिकाणी हलक्या स्वरुपाचा पाऊस झाल्यानंतर अनेक ठिकाणी दाट धुके पसरलेले आढळून आले. या पार्श्वभूमीवर धुक्याच्या परिस्थितीत नागरिकांनी घ्यावयाच्या खबरदारीबाबत सूचना जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणामार्फत प्रसारित केल्या आहेत.
पत्रकात नमूद केले आहे की, धुके म्हणजे हवेमध्ये पाणी व बर्फाचे अत्यंत सूक्ष्म कण तरंगत असल्यामुळे दृष्यमानता कमी होणे होय. धुक्याच्या परिस्थितीत सार्वजनिक सुरक्षितता आणि रस्ता अपघात टाळण्यासाठी नागरिकांनी दक्षता घ्यावी. प्रवासादरम्यान मुख्य रस्त्यावर वाहन उभे करू नये. वाहन थांबवावे लागल्यास फॉग लाईट किंवा पार्किंग लाईट सुरू ठेवावेत, जेणेकरून इतरांना वाहन स्पष्ट दिसेल. वाहन चालविणे कठीण झाल्यास रस्त्याच्या कडेला सुरक्षितपणे थांबून इंडिकेटर सुरू ठेवावा. डिफॉस्टर आणि विंडस्क्रीन वायपरचा वापर करावा. फॉग लाईट किंवा लो-बीम हेडलाईटचा वापर करणे आवश्यक आहे. पुढील वाहनापासून सुरक्षित अंतर ठेवून नियंत्रित वेगात वाहन चालवावे. पहाटे आणि उशिरा रात्री प्रवास करताना विशेष खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी कृषी विद्यापीठाकडून प्रसारित करण्यात येणाऱ्या कृषी सल्ल्यानुसार पिके व फळबागांची काळजी घ्यावी. हवामानाची अद्ययावत माहिती भारतीय हवामान विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याचेही यात नमूद आहे.
