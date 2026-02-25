काजूचा मोहोर करपला; आशा हरपल्या
उत्पादकांची भरपाईसाठी हाक; वैभववाडीत हेक्टरी अडीच लाखांची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
वैभववाडी, ता. २५ ः अतिथंडी, ढगाळ वातावरण आणि प्रचंड धुके यामुळे तालुक्यातील काजू पिकाला आलेला मोहोर करपला आहे. १५ ते २० टक्केदेखील काजू उत्पादन येण्याची शाश्वती नाही. त्यामुळे नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करून आर्थिक संकटात सापडलेल्या काजू उत्पादकांना हेक्टरी अडीच लाख रुपयांची भरपाई द्यावी, अशी मागणी तालुक्यातील काजू बागायतदारांनी केली आहे.
तालुक्यातील काजू बागायतदारांनी काल (ता.२४) येथील तहसीलदार सूर्यकांत पाटील यांची भेट घेत त्यांना निवेदन दिले. यावेळी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष व काजू उत्पादक नासीर काझी, राजू पवार, दिगंबर पाटील, महेश रावराणे, नरेंद्र कोलते, उज्ज्वल नारकर, विनोद आयरे, प्रकाश सावंत, सूर्यकांत बोडके आदी उपस्थित होते.
यावर्षी काजू पिकाला मोठ्या प्रमाणात मोहोर आला होता. मात्र, दीड-दोन महिने स्थिरावलेली थंडी, जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात निर्माण झालेले ढगाळ वातावरण आणि सततचे धुके यामुळे काजू पिकाला आलेला मोहोर करपला आहे. आलेल्या मोहोरापैकी केवळ १५ ते २० टक्केच फळधारणा झाली आहे. त्यामुळे काजू उत्पादक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. किटकनाशक, बुरशीनाशक आणि खतांच्या वाढलेल्या किमती आणि वाढलेला मजूर खर्च यामुळे काजू उत्पादक अडचणीत येणार आहे. तालुक्यातील अधिकतर शेतकरी हा काजू उत्पादनावर अवलंबून आहे. उत्पादनच आले नाही, तर शेतकरी कर्जबाजारी होणार आहे. त्यामुळे शासनाने या नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना दिलासा देणे गरजेचे आहे.
तातडीने पंचनामे करणे आवश्यक!
तालुक्यातील काजू पिकाच्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करावेत आणि हेक्टरी अडीच लाख रुपये भरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी निवेदनातून केली आहे. काजू उत्पादकांनी तालुका कृषी अधिकारी निरंजन देशमुख यांचीही भेट घेतली. काजू नुकसानीचे पंचनामे तत्काळ करावेत, तसेच नुकसानीचा अहवाल शासनाकडे पाठवावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
