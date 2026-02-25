वरेरकर नाट्यगृह परिसरातील दुर्लक्षित विहिरीला स्वच्छतेचा मोकळा श्वास
27156
वरेरकर नाट्यगृह परिसरातील दुर्लक्षित
विहिरीला स्वच्छतेचा मोकळा श्वास
मालवण : शहरातील सांस्कृतिक केंद्र असलेल्या मामा वरेरकर नाट्यगृह परिसरातील दुर्लक्षित विहिरीला अखेर स्वच्छतेचा मोकळा श्वास मिळाला आहे. उपनगराध्यक्ष दीपक पाटकर यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन स्वखर्चाने या विहिरीतील कचरा आणि गाळ साफ करून घेत एक सामाजिक आदर्श घालून दिला आहे. सोमवारी (ता. २४) नाट्यगृह परिसराची पाहणी करत असताना उपनगराध्यक्ष पाटकर यांना येथील विहिरीची अत्यंत दुरवस्था झाल्याचे दिसून आले. विहिरीत मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक, काचेच्या बाटल्या, घरगुती कचरा व साचलेला गाळ यामुळे विहिरीचे अस्तित्व धोक्यात आल्याचे निदर्शनास आले. पाटकर यांनी आज सकाळी तातडीने स्वच्छतेचे काम हाती घेतले. अनेक वर्षांपासून साचलेला गाळ आणि प्लास्टिक कचरा विहिरीतून बाहेर काढण्यात आला. भविष्यात पुन्हा कोणीही विहिरीत कचरा टाकू नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून विहिरीवर ‘ग्रीन मॅट’ बसवली आहे. या संपूर्ण मोहिमेचा खर्च पाटकर यांनी स्वतः उचलला आहे. या मोहिमेवेळी पाटकर यांच्यासोबत सुभाष कुमठेकर व इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते. विहिरीचा कायापालट झाल्यामुळे स्थानिक नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले. पाटकर यांच्या सामाजिक बांधिलकीचे कौतुक होत आहे.
