राजापुरमध्ये गटनेतेपदी शिवसेनेचे उमेश पराडकर
राजापूर ः नुतन गटनेते उमेश पराडकर आणि पक्षप्रतोद प्रसाद मोहरकर यांचे अभिनंदन करताना पालकमंत्री उदय सामंत.
राजापूरच्या गटनेतेपदी उमेश पराडकर
पंचायत समिती ; प्रसाद मोहरकर यांची पक्षप्रतोपदी निवड
राजापूर, ता. २५ ः राजापूर पंचायत समितीमध्ये शिवसेनेच्या गटनेतेपदी रायपाटण गणाचे सदस्य उमेश पराडकर आणि पक्षप्रतोदपदी जुवाठी गणाचे सदस्य प्रसाद मोहरकर यांची निवड झाली आहे.
राजापूरमध्ये सभापती आणि उपसभापतिपदाच्या निवडीचे वेध लागले आहेत. पंचायत समितीमध्ये १२ सदस्यांपैकी ११ शिवसेनेचे सदस्य निवडून आले असून भाजपचा एक सदस्य निवडून आला आहे. मात्र अद्यापही सभापती आणि उपसभापतिपदाच्या निवडीबाबत निर्णय झालेला नाही.
दरम्यान, पंचायत समितीचे सभापतिपद नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला यासाठी आरक्षित आहे. तळवडे गणातून निवडून आलेल्या अपेक्षा मासये, ताम्हाणे गणातून निवडून आलेल्या समीक्षा वाफेलकर, केळवली गणाच्या सदस्य भाग्यश्री लाड, नाटे गणातून अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या नंदिनी कदम यांची नावे सभापतिपदासाठी चर्चिली जात आहेत.
