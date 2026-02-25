कोल्हापूर ः स्थानिक एसआयएलसी
आयात-निर्यात व्यापार व्यवस्थापन
व्यवसाय कसा सुरू करावा, याविषयी होणार मार्गदर्शन
कोल्हापूर, ता. २२ : आयात-निर्यात व्यापार व व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन करणारे एकदिवसीय प्रशिक्षण २८ फेब्रुवारी रोजी ‘सकाळ’ व ‘ॲग्रोवन’ संलग्न शैक्षणिक संस्था ‘एसआयआयएलसी’तर्फे आयोजिले आहे.
विविध देशांत भारतीय उत्पादनांना वाढती मागणी आहे व भारतातही अनेक परदेशी उत्पादनांना चांगली मागणी आहे. नफा मिळवून देणाऱ्या या व्यवसायातील विविध संधींविषयी असणाऱ्या अपुऱ्या माहितीमुळे याचा फायदा अजूनही अनेक व्यापारी व नव्याने व्यवसाय सुरू करू इच्छिणारे नवउद्योजक यांना मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर या प्रशिक्षणाचे आयोजन केले आहे.
यामध्ये मूलभूत आयात-निर्यात अटी, प्रमुख संकल्पना, आयात-निर्यात प्रक्रिया, विपणन योजना, निर्यात सुरू करण्यापूर्वीची तयारी, पेमेंट टर्म, इन्कोटर्म, आवश्यक कागदपत्रे, वाटाघाटी कशा कराव्या याचे कौशल्य, व्यवस्थापन, पॅकेजिंग व लेबलिंगचे मानदंड, शासनाच्या विविध निर्यात योजना, निर्यातदारांसाठी डिजिटल साधने, भौगोलिक-राजकीय बदल, कंटेनर व्यवस्थापन आणि मालवाहतुकीचे दर इ. महत्त्वाच्या वर्तमान ट्रेंडचा फायदा कसा घ्यावा, याबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
ठिकाण : ‘सकाळ’ कार्यालय, शिवाजी उद्यम नगर, कोल्हापूर
कार्यशाळा सशुल्क असून, अधिक माहिती व नाव नोंदणीसाठी संपर्क : ८४८४८११५४४, ८९५६३४४४७२, ८९५६३४४४७१, ९३५६९७३४२७
