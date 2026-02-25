‘यशवंतगड’- ‘शिरोडा’ झुलता पूल उभारा
रेडी पंचक्रोशीतून मागणी, आमदार राणेंना निवेदन, सकारात्मक निर्णयाची ग्वाही
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. २५ ः रेडी शिरोडा भागाचा पर्यटनदृष्ट्या विकास होण्याच्या दृष्टीने रेडी यशवंतगड समुद्रकिनारा ते शिरोडा समुद्र किनारी झुलता पूल होणे गरजेचे आहे. या पुलाच्या कामास मंजुरी मिळून कामासाठी निधी मिळावा, अशी मागणी पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांच्यावतीने सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे नवनिर्वाचित सदस्य प्रीतेश राऊळ व सरपंच रामसिंग राणे यांनी आमदार नीलेश राणे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
यावेळी संबंधित पुलाच्या निधीसाठी पर्यटनमंत्री यांच्याशी चर्चा करून मागणी करणार असल्याची ग्वाही आमदार राणे यांनी दिली. आमदार राणे यांनी येथील ‘सरपंच चषक’ स्पर्धेला भेट दिली. यादरम्यान जिल्हा परिषद सदस्य राऊळ व सरपंच राणे यांच्यावतीने या पुलाबाबत मागणी करण्यात आली. निवेदनात म्हटले आहे, की रेडी यशवंत गड आणि शिरोडा वेळागर समुद्र किनारा जोडणारा झुलता पूल झाल्यास खऱ्या अर्थाने तो या भागासाठी पर्यटन सेतू ठरू शकतो. पर्यटकांना, शिवप्रेमींना, भाविकांना शिरोडा वेळागर येथून भ्रमंती करत यशवंतगड येथे येण्यास सुलभ होणार आहे. परिणामी या ठिकाणी अनेक स्थानिक युवकांना छोटी छोटी दुकाने उभी करून त्यांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
...तर पर्यटनाला मिळेल चालना!
रेडी यशवंतगड समुद्रकिनारा ते शिरोडा समुद्र किनारी झुलता पूल झाल्यास येथील पर्यटनाला चालना मिळेल. प्रशासन स्तर उपसचिव पर्यटन विभागाकडे हा प्रस्ताव थांबलेला आहे. तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी २०२४ मध्ये या कामाला शिफारस दिली होती. मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा करून झुलता पुलासाठी शासनाने मंजुरी देऊन निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
