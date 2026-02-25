मोटार न्यूट्रल होऊन एसटी बसला धडकली
27202
मोटार न्यूट्रल होऊन
एसटी बसला धडकली
सावंतवाडीतील प्रकार; वाहतूक खोळंबली
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २५ ः पार्किंग करून ठेवलेली मोटार न्युट्रल होऊन एसटी बसला जाऊन धडकल्याचा प्रकार आज सकाळी अकरा वाजण्याच्या सुमारास शहरातील चिटणीसनाका परिसरात घडला. या विचित्र अपघातात मोटारीचे काहीसे नुकसान झाले.
बराच वेळ चालक त्या ठिकाणी न पोहचल्याने मोठी वाहतूक कोंडी झाली. घटनास्थळी पोलिसांनी येऊन मोटार बाजूला करत वाहतूक सुरळीत केली. शहरातील चिटणीस नाका परिसरात उतारावर मोटार पार्किंग करून चालक आपल्या कामाला गेला होता; मात्र अचानक ही मोटार न्युट्रल झाल्याने उताराच्या दिशेने पुढे जाऊन समोर प्रवाशी उतरविण्यासाठी थांबलेल्या एसटी बसला जाऊन धडकली. यात मोटारीच्या समोरील भागाचे नुकसान झाले. बराच वेळ चालक न आल्याने वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. या घटनेची माहिती पोलिसांना देताच पोलिसांनी मोटार बाजूला करून वाहतूक सुरळीत केली. बऱ्याच उशिराने चालक घटनास्थळी पोहोचला. हा अपघात परस्पर मिटविण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
