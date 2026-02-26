तस्करी
मानवी तस्करीविरोधात सज्जता
रेल्वे स्थानकांवर लक्ष ; राष्ट्रीय महिला आयोगाचा पुढाकार
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २६ : मानवी तस्करीच्या गंभीर समस्येवर आळा घालण्यासाठी आणि रेल्वे सुरक्षा दलाच्या सज्जतेत वाढ करण्यासाठी, राष्ट्रीय महिला आयोग आणि कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने मडगाव येथे ‘मानवी तस्करी विरोधी’ कार्यशाळा आणि क्षमता बांधणी चर्चासत्र पार पडले. मानवी तस्करी निर्मूलनासाठी याप्रसंगी अधिक दृढनिश्चय करण्यात आला.
मडगाव येथे झालेल्या या कार्यक्रमाला राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सदस्या डेलिना खोंगडुप, कारवारच्या प्रादेशिक रेल्वे व्यवस्थापक सुश्री आशा शेट्टी आणि गोवा राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रंजिता पै आदी उपस्थित होत्या. रेल्वे स्थानके आणि वाहतूक केंद्रे ही मानवी तस्करीसाठी संवेदनशील ठिकाणे असल्याने, तेथील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करणे हा या कार्यशाळेचा मुख्य हेतू होता. यामध्ये संशयास्पद हालचाली आणि पीडितांची ओळख पटवणे, मानवी तस्करीशी संबंधित कायदे आणि नियमांची माहिती देणे, पोलीस आणि स्वयंसेवी संस्थांनी समन्वय राखणे हे मुद्दे सविस्तर मांडण्यात आले. रेल्वे कर्मचारी आणि आरपीएफ (RPF) जवान हे तस्करांच्या विरोधात संरक्षणाची पहिली फळी म्हणून कशी भूमिका बजावू शकतात, याचे मार्गदर्शन यावेळी करण्यात आले.
या प्रसंगी आरपीएफचे कमांडंट तथा प्रादेशिक आयुक्त यश मिश्रा, राष्ट्रीय महिला आयोगाचे उपसंचालक रामावतार सिंग, अनिकेत सिंग, ‘एआरझेड’ (ARZ) संस्थेचे अरुणेंद्र कुमार, सुश्री रेनिता मेनेजेस आणि कोकण रेल्वेचे पोलीस उपअधीक्षक हिरू कावळेकर यांच्यासह कोकण रेल्वेचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
