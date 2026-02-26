परुळे बाजार ग्रामपंचायतीला बेलापूर येथे पुरस्कार प्रदान
बेलापूर ः परुळे बाजार ग्रामपंचायतीला गौरविताना मान्यवर.
सकाळ वृत्तसेवा
म्हापण, ता. २६ ः संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान अंतर्गत कोकण विभागीय स्पर्धेत सलग दुसऱ्या वर्षी पुरस्कार प्राप्त करणाऱ्या वेंगुर्ले तालुक्यातील परुळे बाजार ग्रामपंचायतीचा बुधवारी (ता. २५) कोकण विभागाच्या बेलापूर येथील कोकण भवन येथे पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला.
यावेळी कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, अप्पर आयुक्त माणिक दिवे, सहाय्यक अप्पर आयुक्त प्रदीप घोरपडे, सिडकोचे व्यवस्थापक राजाराम दिघे, व्याख्याते प्रदीप देशपांडे आदी उपस्थित होते. वेंगुर्ले पंचायत समिती गटविकास अधिकारी वासुदेव नाईक, सहायक गटविकास अधिकारी दिनेश पाटकर, सरपंच प्रणिती आंबडपालकर, उपसरपंच संजय दुधवडकर, ग्रामपंचायत अधिकारी शरद शिंदे, स्वच्छ भारत मिशनच्या अक्षता नाईक, माजी सरपंच श्वेता चव्हाण, माजी उपसरपंच मनीषा नेवाळकर, सदस्य सुनील चव्हाण, माजी सदस्य शांताराम पेडणेकर, सीमा सावंत, नमिता परुळेकर, सुधीर पेडणेकर, अश्विनी चव्हाण, शंकर घोगळे आदींनी हा पुरस्कार स्वीकारला.