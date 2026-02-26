गणित प्राविण्य परीक्षेत केळुस विद्यालयाचे यश
केळुस ः सई राऊळ, पूर्वा शेटये, भूमिका वालावलकर
गणित प्राविण्य परीक्षेत
केळुस विद्यालयाचे यश
सकाळ वृत्तसेवा
म्हापण, ता. २६ ः महाराष्ट्र गणित अध्यापक महामंडळ आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा गणित अध्यापक मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने घेण्यात आलेल्या गणित प्राविण्य परीक्षेत स. का. पाटील विद्यामंदिर, केळुसच्या विद्यार्थ्यांनी देदीप्यमान यश संपादन केले. या परीक्षेसाठी पाचवीतून प्रविष्ट झालेल्या तिन्ही विद्यार्थिनी उत्तीर्ण झाल्याने शाळेचा निकाल १०० टक्के लागला आहे. सई राऊळ, पूर्वा शेटये व भूमिका वालावलकर यांनी या परीक्षेत यश मिळविले. त्यांना गणित शिक्षक महेश चव्हाण यांचे मार्गदर्शन लाभले. या यशाबद्दल शाळेचे अध्यक्ष अविनाश देसाई, उपाध्यक्ष उमाकांत सामंत, सचिव विशाल देसाई यांनी विद्यार्थ्यांचे आणि मार्गदर्शक शिक्षकांचे विशेष अभिनंदन केले. शाळेचे मुख्याध्यापक श्री. खोत, सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आणि ग्रामस्थांच्या वतीने यशस्वी विद्यार्थ्यांचे कौतुक करण्यात आले.
जामसंडे ः श्री गजानन विजय ग्रंथाचे सामूहिक पारायण झाले. (छायाचित्र ः संतोष कुळकर्णी)
सामूहिक पारायण
जामसंडेत उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. २६ : येथील श्री गजानन महाराज उपासना केंद्राच्या वतीने जामसंडे येथील सांस्कृतिक भवनात श्री गजानन विजय ग्रंथाचा सामूहिक पारायण कार्यक्रम झाला. संजीवनी मराठे व जयंत मराठे (कराड) यांनी मुखोद्गत पारायण सादर केले. या सोहळ्यात श्री गजानन विजय ग्रंथाचे एक आसनी संपूर्ण पारायण करण्यात आले. यामध्ये तालुक्याच्या विविध भागातील सुमारे शंभर पारायणकर्ते सहभागी झाले. यामध्ये महिलांचाही सहभाग होता. यावेळी आयोजकांच्या वतीने श्री. मराठे यांचा सपत्नीक शाल, श्रीफळ आणि भेटवस्तू देऊन सन्मान करण्यात आला. श्री गजानन महाराज भक्तांनी आरती आणि दर्शनाचा लाभ घेतला. आनंदी आणि उत्साही वातावरणात श्री संत गजानन महाराजांचा भक्त परिवार यामध्ये सामील झाला होता.
