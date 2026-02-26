मंडणगड, दापोली, खेड पं. स. ला नवीन इमारत
मंडणगड–दापोली–खेडसाठी ३० कोटींचा निधी
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २६ : पंचायत समिती स्तरावरील पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी शासनाने मंडणगड, दापोली आणि खेड येथील प्रशासकीय इमारतींच्या बांधकाम व विस्तारीकरणासाठी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण प्रशासन अधिक सक्षम, सुसज्ज आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी ही अत्यंत महत्त्वाची पायरी आहे. नागरिकांना विविध कामांसाठी भटकंती करावी लागू नये आणि सर्व सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध व्हाव्यात, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे, असे राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले.
मंडणगड तालुक्यातील नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी नऊ कोटी ४६ लाख रुपये, दापोलीसाठी नऊ कोटी ४२ लाख रुपये तर खेडमधील इमारतीच्या विस्तारीकरणासाठी १० कोटी ५२ लाख रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ही तिन्ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तांत्रिक मानकांनुसार पूर्ण करण्यात येणार असून, पूर्ण झाल्यानंतर पंचायत समितीअंतर्गत सर्व विभाग एकाच ठिकाणी कार्यरत होणार आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना विविध शासकीय सेवा अधिक सुलभ, जलद व पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध होणार आहेत. सुमारे २९ कोटी ४० लाख रुपयांहून अधिक निधी या कामांसाठी मंजूर करण्यात आला आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये निवडून आलेल्या नवनिर्वाचित सदस्यांना आता हक्काची नवीन इमारत मिळणार असल्याने सर्व पंचायत समिती सदस्यांनी व स्थानिक ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त करत राज्यमंत्री कदम यांचे आभार मानले आहेत.