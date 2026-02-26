सावंतवाडीत सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरीचा मार्ग मोकळा
मुंबई ः उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना निवेदन देताना प्रवीण भोसले. बाजूला राजन तेली, संदेश पारकर, रमेश कदम व इतर.
सावंतवाडीत सफाई कामगारांच्या
वारसांना नोकरीचा मार्ग मोकळा
उद्योगमंत्र्यांकडून निर्देश ः रत्नागिरीच्या धर्तीवर अंमल
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २६ ः येथील नगरपरिषदेमधील सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसाहक्काने नोकरी मिळण्याचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोंडमिसे यांना रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या धर्तीवर सावंतवाडीतही या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
माजी मंत्री प्रवीण भोसले यांनी २४ फेब्रुवारीला मुंबई येथे मंत्रालयात उद्योगमंत्री सामंत यांची भेट घेतली होती. या भेटीदरम्यान, राज्यातील सर्व नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमधील सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसाहक्काने नोकरी देण्याबाबतच्या २४ फेब्रुवारी २०२३ च्या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली.
आयुक्त तथा संचालक अभिषेक कृष्णा यांनी १० सप्टेंबर २०२५ ला दिलेल्या आदेशानुसार, शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. ८.२ प्रमाणे सफाई कामगारांची पदे व्यपगत होत नाहीत. तसेच २१ फेब्रुवारी २०२५ च्या नव्या आदेशानुसार यापूर्वीचे संभ्रम निर्माण करणारे सर्व जुने आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. यामुळे आता कोणत्याही तांत्रिक अडचणीशिवाय वारसांना नोकरी मिळणे सुकर झाले आहे.
याप्रसंगी माजी मंत्री भोसले यांच्यासह माजी आमदार राजन तेली, कणकवलीचे नगराध्यक्ष संदेश पारकर, माजी आमदार रमेश कदम, कामगार नेते संतोष पवार तसेच सफाई कामगारांचे प्रतिनिधी म्हणून गोपाळ सावंत, सुनील परब आणि नितीन कदम उपस्थित होते. या निर्णयामुळे सावंतवाडी नगरपरिषदेतील अनेक कामगार कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
