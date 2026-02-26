कुत्र्याच्या हल्ल्यात जखमी सांबराला आंबोलीत जीवदान
आंबोली ः सांबराच्या पिल्लाला बाहेर काढताना रेस्क्यू टीम.
सकाळ वृत्तसेवा
आंबोली, ता. २६ ः येथे कुत्र्यांनी केलेल्या हल्ल्यात जखमी सांबराच्या पिल्लाला वन विभागाच्या रेस्क्यू टीमने वाचवले. फौजदारवाडी गणेश कोंड या ठिकाणी आज भटक्या कुत्र्यांनी एका सांबर हरणाच्या पिल्लाला जखमी केले.
याबाबत माहिती मिळताच आंबोली वनक्षेत्रपाल यांच्या रेस्क्यू टीम घटनास्थळी दाखल झाली. त्या ठिकाणी टीमचे सदस्य प्रथमेश गावडे, दीपक नाटलेकर यांनी पाण्यात उतरून सांबराच्या पिल्लाला बाहेर काढले. आंबोली वन कार्यालयामध्ये आणून वैद्यकीय उपचार करून वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्याने त्याला नैसर्गिक अधिवासात मुक्त करण्यात आले. यावेळी आंबोली वनरक्षक अनिकेत आवारे, वनसेवक मंगेश सावंत, एकनाथ पारधी, वसंत गावडे, जलद कृती दलाचे सदस्य प्रथमेश गावडे, दीपक नाटलेकर, श्रीकृष्ण गवस, आत्माराम मोहिते, नीलेश गावडे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.