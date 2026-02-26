रत्नागिरी- रेणुका प्रतिष्ठानतर्फे प्लास्टिक हटाव अभियान
रत्नागिरी : मारुती मंदिर येथील बाजारात कापडी पिशवी देताना रेणुका प्रतिष्ठान व राष्ट्रसेविका समितीच्या स्वयंसेविका.
रेणुका प्रतिष्ठानतर्फे
प्लास्टिक हटाव अभियान
रत्नागिरी, ता. २६ : रेणुका प्रतिष्ठान व राष्ट्रसेविका समितीतर्फे प्लास्टिक हटाव उपक्रम राबवला जात आहे. या निमित्ताने मारुती मंदिर परिसरात क्रीडांगणाच्या मागे भरणाऱ्या बाजारात कापडी पिशव्यांचे वाटप करण्यात आले. तिथे येणाऱ्या गृहिणींनी हा उपक्रम अतिशय स्तुत्य असल्याचे सांगितले शिवाय भाजीविक्रेत्यांनीही गिऱ्हाईकांना कापडी पिशवी वापरण्यासाठी प्रोत्साहित केले. ज्यांनी पिशवी आणली होती त्यांचे रेणुका प्रतिष्ठानची पिशवी भेट देऊन कौतुक केले तर ज्यांनी आणली नव्हती त्यांना कापडी पिशवी भेट देऊन नेहमी कापडी पिशवी वापरण्याची विनंती केली. या उपक्रमात रेणुका प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा व राष्ट्रसेविका समितीच्या सेविकांनी भाग घेतला.
