मुंबई-गोवा महामार्गाचे ९.७८१ किमीचे काम शिल्लक

रत्नागिरी ः मुंबई-गोवा महामार्गावरील बावनदी येथील पूल वाहतुकीस खुला करण्यात आला आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम अंतीम टप्प्यात
९६ टक्के काम पूर्ण ; नाममात्र तांत्रिक कामे शिल्लक, कोकणवासीयांचा प्रवास होणार सुसाट
रत्नागिरी, ता. २६ : कोकणच्या विकासाची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे (NH-६६) काम आता अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. एकूण २५९.५१३ किलोमीटर लांबीच्या अंतरापैकी तब्बल २४९.७३२ किलोमीटरचे चौपदरीकरण पूर्ण झाले असून, आता केवळ ९.७८१ किलोमीटरचे काम शिल्लक राहिले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, या महामार्गाचे ९६.२३ टक्के काम पूर्ण झाले आहे.
महामार्गाच्या विविध टप्प्यांचा विचार करता, अनेक भागांत काम १०० टक्के पूर्ण झाले असून काही ठिकाणी मोजकेच काम बाकी आहे. तळेगाव ते काळमठ आणि झाराप ते पत्रादेवी या भागातील काम १०० टक्के पूर्ण झालेले आहे. काळमठ ते झाराप आणि वाकड ते तळेगावादरम्यानचे काम पूर्ण झाले असून, येथे केवळ नाममात्र तांत्रिक कामे शिल्लक आहेत.
परशुराम घाट ते आरवली या ३४.४५ कि.मी. पट्ट्यांपैकी ३२.११ कि.मी. रस्ता तयार झाला असून, ९७.४० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. सर्वात जास्त काम आरवली ते कांटे आणि कांटे ते वाकड या दोन टप्प्यांत शिल्लक आहेत. त्यात आरवली ते कांटे टप्प्यात ८५.०५ टक्के काम पूर्ण झाले असून, सुमारे अडीच किलोमीटरचा रस्ता तयार होणे बाकी आहे. कांटे ते वाकेड ४९.१५ किलोमीटरच्या या टप्प्यात ९१.१८ टक्के काम झाले असून, सुमारे ५ किलोमीटरच्या कामाची प्रतीक्षा आहे.
वेळेची होणार बचत
विशेषतः परशुराम घाट ते झाराप या पट्ट्यातील बहुतांश काम पूर्ण झाल्याने प्रवाशांचा वेळ वाचणार असून, प्रवास अधिक सुरक्षित आणि सुखकर होणार आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रकल्प आता पूर्णत्वाकडे झुकल्याने कोकणवासियांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
* एकूण लांबी ः २५९.५१३ कि.मी.
* पूर्ण झालेले काम ः २४९.७३२ कि.मी. (९६.२३ टक्के)
* शिल्लक काम ः ९.७८१ कि.मी.
