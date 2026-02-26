सावंतवाडीत आज एकांकिका महोत्सव
सावंतवाडीत आज एकांकिका महोत्सव
‘मालवणी करंडक’ ः ‘फूड फेस्टिव्हल’सह ज्येष्ठ कलाकारांचा सत्कार
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २६ : ओंकार कलामंच आणि पाटणकर एज्युकेशन ट्रस्ट यांच्या माध्यमातून उद्या (ता. २७) येथे रंगणाऱ्या ‘मालवणी करंडक’ महोत्सवासाठी पालकमंत्री नीतेश राणे, माजी शालेय शिक्षणमंत्री आमदार दीपक केसरकर, शिवसेना नेते तथा आमदार नीलेश राणे, माजी खासदार विनायक राऊत आदी मान्यवरांची उपस्थिती असणार आहे. त्यांच्या हस्ते पुरस्कार प्राप्त जिल्ह्यातील ज्येष्ठ कलाकारांचा सन्मान करण्यात येणार आहे.
या महोत्सवाचे उद्घाटन सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांच्या हस्ते होणार आहे, अशी माहिती स्वागत समितीचे अध्यक्ष तथा माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी दिली. या महोत्सवाचे औचित्य साधून आयोजित करण्यात आलेल्या स्पर्धेत मुंबई, पुणे, गोवा व रत्नागिरी यांसह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १२ एकांकिका संघ सहभागी होणार आहेत. या कार्यक्रमाचे औचित्य साधून ‘फूड फेस्टिव्हल’चे आयोजन केले आहे. याचा लाभ सावंतवाडीकरांनी घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले. हा महोत्सव उद्यापासून होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज श्री. साळगावकर यांनी ही माहिती दिली.
सावंतवाडीचा सांस्कृतिक वारसा जपण्याच्या उद्देशाने आयोजित या सोहळ्यात आबा नेवगी यांच्या स्मरणार्थ चेतन नेवगी पुरस्कृत पुरस्कार, सचिन धोपेश्वरकर (सावंतवाडी), अंकुश कुंभार (कुडाळ) या दोघांना देण्यात येणार आहे, तर ज्येष्ठ रंगकर्मी दिनकर धारणकर यांच्या स्मरणार्थ हर्षवर्धन धारणकर यांच्याकडून पुरस्कृत करण्यात आलेला पुरस्कार सगुण पोळेकर (मालवण), आनंद नार्वेकर (वेंगुर्ला) या दोघांना देण्यात येणार आहे. शंकर बिद्रे यांच्या स्मरणार्थ महेश बिद्रे यांच्याकडून पुरस्कृत केलेला पुरस्कार भाई सामंत यांना देऊन विशेष गौरव केला जाणार आहे. कला सादरीकरणासोबतच पर्यटकांना आणि स्थानिकांना मालवणीसह विविध खाद्यपदार्थांची मेजवानी मिळावी, यासाठी ‘फूड फेस्टिव्हल’चेही आयोजन केले आहे. मेजर जनरल जगन्नाथराव भोसले उद्यानासमोर रंगणाऱ्या या सोहळ्याला कलाप्रेमींनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन महोत्सव समितीने केले आहे.
यावेळी अध्यक्ष अमोल टेंबकर, उपाध्यक्ष ऋजूल पाटणकर, दादा मडकईकर, भुवन नाईक, सचिन मोरजकर, हेमंत पांगम, प्रशांत सावंत, आनंद काष्टे, मृणाल पावसकर, साहिल सावंत, हर्ष जाधव, सावली पाटकर, भालचंद्र लांबर, प्रणव तारी आदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.