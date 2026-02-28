जीनियस हंट स्पर्धा परीक्षेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
‘जीनियस हंट’ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
१४ शाळांचा सहभाग ; विजेत्यांचा सत्कार
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. २८ : बुरंबी पंचक्रोशी शिक्षणसंस्था संचलित दादासाहेब सरफरे विद्यालय व कला-वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्यालय येथे आयोजित ‘तालुकास्तरीय आंतरशालेय जीनियस हंट स्पर्धा परीक्षा २०२६’ उत्साहात पार पडली. तालुक्यातील १४ शाळांतील ४१ विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धेत सहभाग नोंदवून उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
कार्यक्रमाचे उद्घाटन संस्थेचे अध्यक्ष शरद बाईत यांच्या हस्ते झाले. या वेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले संगमेश्वरचे गटशिक्षणाधिकारी विजय परीट यांचा संस्थेच्यावतीने गौरव करण्यात आला. या प्रसंगी परीट म्हणाले, ‘स्पर्धा परीक्षेत यशासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न, कठोर परिश्रम आणि शिस्त आवश्यक आहे. शालेय स्तरावरील अशा उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांची तार्किक विचारसरणी आणि आत्मविश्वास वाढतो.’ दुपारच्या सत्रात संस्थेचे उपाध्यक्ष प्रताप देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली बक्षीस वितरण सोहळा पार पडला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत डीवायएसपी पदी नियुक्त झालेल्या मनीषा खेडेकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
स्पर्धेचा निकाल
स्पर्धेतील विजेते असे (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उत्तेजनार्थ निषाद मोहिते (कै. मीनाताई ठाकरे विद्यालय, साडवली), तन्वी कदम (श्रीमान तु. ग. गांधी विद्यालय, कोंडगाव), माही वनकर (कै. मीनाताई ठाकरे विद्यालय, साडवली), अनन्या डोळस (दादासाहेब सरफरे विद्यालय, बुरंबी) व सृष्टी गुंजिटे (श्रीमान तु. ग. गांधी विद्यालय, कोंडगाव).
