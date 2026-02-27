केळूस येथील विद्यामंदिरच्या चार विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती
सकाळ वृत्तसेवा
म्हापण, ता. २७ ः ग्लोबल फाउंडेशन पिंगुळी या सेवाभावी संस्थेमार्फत स. का. पाटील विद्यामंदिर केळूसमधील गुणवंत, होतकरू व गरजू विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात आली. या शिष्यवृत्ती अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थ्यास ३ हजार ६०० रुपये एवढी आर्थिक मदत देण्यात आली.
या शिष्यवृत्तीचे लाभार्थी हर्ष केळुसकर, भिकाजी राऊळ, दशरथ सर्वेकर, आर्या गावडे हे आहेत. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण होण्यास मदत होणार असून त्यांचे शिक्षणातील सातत्य टिकविण्यासाठी हातभार लागला आहे. यावेळी मुख्याध्यापक प्रकाश खोत यांनी ग्लोबल फाउंडेशनचे आभार मानले. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी ही शिष्यवृत्ती केवळ आर्थिक मदत नसून त्यांच्या शैक्षणिक वाटचालीला प्रेरणा देणारी ज्ञानज्योती आहे. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळाले, अशा भावना व्यक्त करत संस्था, पालक व शिक्षकांनी या स्तुत्य उपक्रमाचे कौतुक केले. ग्लोबल फाउंडेशनच्या समाजोपयोगी उपक्रमांसाठी सर्वांनी शुभेच्छा दिल्या.
