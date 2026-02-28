तळवणेत क्रमांक १ शाळेत मराठी भाषा गौरव दिन
तळवणेत क्रमांक १ शाळेत
मराठी भाषा गौरव दिन
सकाळ वृत्तसेवा
आरोंदा, ता. २८ ः जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा तळवणे क्र. १ येथे मराठी भाषा गौरव दिन विविध उपक्रमांनी साजरा करण्यात आला. थोर साहित्यिक विष्णू वामन शिरवाडकर (कुसुमाग्रज) यांच्या जयंतीनिमित्त या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. कुसुमाग्रज यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. शिक्षक बापूशेट कोरगावकर यांनी प्रास्ताविक केले. मनीषा राऊळ-नाटेकर यांनी कुसमाग्रज यांच्या जीवनावर आधारित विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. विद्यार्थांनी मराठी भाषेबाबत गीत, उत्तम नाटिका सादर करून कार्यक्रमात रंगत आणली. यावेळी शाळेच्या वतीने प्रश्नमंजूषा, नाटिका असे विविध उपक्रम राबविण्यात आले. मुख्याध्यापक युवराज गोसावी, शिवाजी कवडे आदींसह विद्यार्थी उपस्थित होते.
‘ग्लोबल’तर्फे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती
कुडाळ, ता. २७ ः ग्लोबल फाउंडेशन पिंगुळी या संस्थेमार्फत दरवर्षीप्रमाणे वेताळ बांबर्डे विभाग शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित शिवाजी इंग्लिश स्कूल व दादासाहेब तिरोडकर कनिष्ठ महाविद्यालय, पणदूर तिठा या प्रशालेतील गरजू व गुणवंत विद्यार्थ्यांना ज्ञानज्योत शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात आली.
यामध्ये पाचवीतील प्रांजल चेऊलकर, नववीतील सृष्टी राणे व रक्षा बांबुळकर, अकरावीतील नयन सावंत व फॅलिक्स डिसोजा या पाच विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी ३,६०० प्रमाणे शिष्यवृत्ती देण्यात आली. या शिष्यवृत्तीमुळे या विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य मिळाले आहे. संस्थाध्यक्ष आपासाहेब गावडे, सचिव नागेंद्र परब, संचालक मंडळ, प्रशालेचे मुख्याध्यापक संजय गावकर यांनी आभार व्यक्त केले.
