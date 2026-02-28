स्वरांग गावडे, गार्गी गुंजाळ कथाकथन स्पर्धेमध्ये प्रथम
स्वरांग गावडे, गार्गी गुंजाळ
कथाकथन स्पर्धेमध्ये प्रथम
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २८ ः येथील श्रीराम वाचन मंदिरतर्फे आयोजित (कै.) गोविंद गणेश विर्नोडकर कृतज्ञता निधी कथाकथन स्पर्धेत पहिली ते दुसरी गटात स्वरांग गावडे, तर तिसरी ते चौथी गटात गार्गी गुंजाळ हिने प्रथम क्रमांक पटकाविला.
येथील सामाजिक कार्यकर्त्या आणि निवृत्त शिक्षिका कमलताई विर्नोडकर यांनी संस्थेकडे ठेवलेल्या निधीतून त्यांचे वडील गोविंद विर्नोडकर स्मृती कथाकथन स्पर्धेचे आयोजन केले जाते. येथील श्रीराम वाचन मंदिरच्या सभागृहात झालेल्या या स्पर्धोचे उद्घाटन व बक्षीस वितरण संस्थाध्यक्ष प्रसाद पावसकर, सचिव रमेश बोंद्रे, सहसचिव बाळासाहेब बोर्डेकर, संचालक राजेश मोंडकर, ग्रंथपाल महेंद्र पटेल यांच्या उपस्थितीत झाले. यावेळी सहग्रंथपाल रंजना कानसे, महेंद्र सावंत, प्रसाद वाडकर उपस्थित होते. स्पर्धेचा निकाल असा ः पहिली ते दुसरी गट-स्वरांग गावडे, ओवी आडेलकर, स्वराली पांगम. तिसरी ते चौथी गट-गार्गी गुंजाळ, सार्थक वालावलकर, विभा नाईक. या स्पर्धेसाठी परीक्षक म्हणून कोलगाव मुक्तद्वार ग्रंथालयाच्या पूनम नाईक यांनी काम पाहिले. राजेश मोंडकर यांनी आभार मानले.
