-मानसकोंड येथे उंचावरून पडून कामगाराचा मृत्यू
मानसकोंड येथे
कामगाराचा मृत्यू
संगमेश्वर ः संगमेश्वर मानसकोंड येथील स्टोनक्रशर परिसरात काम करत असताना उंचावरून खाली पडल्याने एका कामगाराचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना २६ फेब्रुवारीला दुपारी घडली. या प्रकरणी संगमेश्वर पोलिस ठाण्यात अपघाती मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे राम स्वरूप रामअवतार सरोज (वय ५५, रा. उत्तरप्रदेश) हे मानसकोंड येथील एका स्टोनक्रशरवर मजूर म्हणून काम करत होते. २६ फेब्रुवारीला दुपारी काम करत असताना ते उंचावरून खाली दगडावर पडले. या अपघातात त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. घटनेनंतर त्यांना तातडीने ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले; मात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून त्यांना मृत घोषित केले. या घटनेची खबर स्टोनक्रशरचे मालक जावेद अजीज खान (वय ५४) यांनी पोलिसांना दिली.
