महावितरणच्या सासोलीतील सबस्टेशन परिसरात आग
27632
महावितरणच्या सासोलीतील
सबस्टेशन परिसरात आग
उनामुळे रौद्ररुप, उपकरणे जळाली
सकाळ वृत्तसेवा
दोडामार्ग, ता. २७ : सासोली येथील विद्युत सबस्टेशनच्या ट्रान्सफॉर्मरमध्ये स्पार्किंग होऊन लागलेल्या आगीत काही उपकरणे जळाली, तर परिसरातील जंगली झाडे जळून खाक झाली. ही घटना शुक्रवारी दुपारच्या दरम्याने घडली असून कडाक्याच्या उन्हात आगीने रौद्ररुप धारण केले होते. ही आग कसई दोडामार्ग नगरपंचायतीच्या अग्निशमन बंबाच्या साहाय्याने अटोक्यात आणली.
घटनास्थळाहून मिळालेली माहिती अशी, सासोली येथे विद्युत विभागाचे सबस्टेशन आहे. या सबस्टेशनच्या ट्रान्सफॉर्मरमध्ये आज दुपारी स्पार्क झाले. त्यामुळे उडालेल्या ठिणगीमुळे वाळलेल्या गवताने पेट घेतला. कडाक्याचे ऊन असल्याने आगीने रौद्ररुप धारण केले. आगीचे लोट आकाशात उसळू लागल्याने ग्रामस्थांनी त्या दिशेने धाव घेतली; मात्र आग अटोक्यात आणणे शक्य नसल्याने अखेर कसई दोडामार्ग नगरपंचायतीचा अग्निशमन बंब बोलावला. या घटनेचे वृत्त समजताच नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण, आनंद तळणकर, पंचायत समिती सदस्य संजय सातार्डेकर, समीर रेडकर आदींनी धाव घेतली. अग्निशमन बंबाद्वारे आगीचा उडालेला भडका आटोक्यात आणला. या आगीत आजूबाजूचे गवत व जंगली झाडे जळून खाक झाली.
