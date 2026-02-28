उद्यापासून शिमगोत्सव
उद्यापासून शिमगोत्सव
चिपळूण : चिपळूण शहराचे ग्रामदैवत व श्रद्धास्थान असलेल्या श्री जुना कालभैरव देवस्थान ट्रस्टच्या विद्यमाने प्रतिवर्षाप्रमाणे यंदाही शिमगा महोत्सव २ ते १० मार्चपर्यंत मोठ्या उत्साहात व धार्मिक वातावरणात साजरा केला जाणार आहे. २ मार्चला रात्री ९ वा. लावणी कार्यक्रम होईल. १२.३० वा. होळी पूजा व होम प्रज्वलन होईल. १२.३५ वा. विघ्नहर्ता ग्रुपचे पुणेरी ढोल-ताशापथक सादरीकरण होईल. १.३० वा. श्रींची सहाण भरणे व त्यानंतर पालखी प्रस्थान करेल. ३ ला सकाळी चतुःसीमा धूळवड होईल. ४ ते ६ मार्च श्री देवी भवानी व श्री देवी विंध्यवासिनी भेट सीमा होईल. त्यानंतर शहरातील विविध भागांत पालखी मिरवणूक, आरत्या व धार्मिक विधी होतील. पालखी मिरवणूक नियोजित मार्गाने रस्त्याच्या डाव्या बाजूने जाणार असल्याने नागरिकांनी सहकार्य करावे.
‘कंपनी सेक्रेटरी’मध्ये
समृद्धी पाटीलचे यश
चिपळूण : शहरातील ॲड. संजय पाटील व ॲड. स्नेहल पाटील यांची कन्या समृद्धी पाटील हिने अलीकडेच जाहीर झालेल्या कंपनी सेक्रेटरी परीक्षेत उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. देशातील कठीण परीक्षांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या कंपनी सेक्रेटरी परीक्षेचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. या परीक्षेचा दर्जा सीए परीक्षेइतकाच आव्हानात्मक मानला जातो. विशेष म्हणजे, समृद्धीने ही परीक्षा पहिल्याच प्रयत्नात उत्तीर्ण करून आपल्या जिद्दीची आणि परिश्रमांची प्रचिती दिली आहे.
