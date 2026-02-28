कोकण
विद्यार्थ्यांचे एनएमएमएस परिक्षेत सुयश
तुळशी: परीक्षेत यशस्वी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करताना मुख्याध्यापिका श्रद्धा नटे व शिक्षक.
‘एनएमएमएस’मध्ये तुळशी स्कूलचे यश
मंडणगड, ता. २८ ः तालुक्यातील तुळशी येथील न्यू इंग्लिश स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी एनएमएमएस परीक्षेत घवघवीत यश संपादन केले. विद्यालयातील आठवीचे १० विद्यार्थी प्रविष्ठ झाले. त्यापैकी नऊ विद्यार्थी ही परीक्षा उत्तीर्ण झाले. संस्थेचे कार्याध्यक्ष आमदार शेखर निकम, संस्थेचे सचिव महाडिक, शालेय समितीच्या अध्यक्षा अस्मिता केंद्रे, सदस्या सुवर्णा धाडवे, सदस्य रामाण्णा शेडगे आदींनी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले.