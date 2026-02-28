मंडणगड तालुक्यात महसूल समाधान मेळावा
मंडणगडात ७पासून समाधान मेळावा
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. २८ ः नागरिकांच्या महसूलविषयक तक्रारींचे जागेवर निराकरण तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ एकाच छताखाली देण्यासाठी मंडणगड तालुक्यात ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर’ अभियान राबवण्यात येणार असल्याची माहिती तहसीलदार अक्षय ढाकणे यांनी दिली.
या मोहिमेत प्रलंबित फेरफार प्रकरणे, ७/१२ व ८अ दुरूस्ती, ''जिवंत ७/१२'' मोहीम, तुकडेबंदी संदर्भातील प्रकरणे, भूमापन व उपविभाग परवानग्या, सामाजिक अर्थसाहाय्य योजना, विद्यार्थ्यांना दाखले वितरण आदी कामांचा निपटारा करण्यात येणार आहे. तसेच डिजिटल ७/१२, महाभूमी पोर्टल सेवा, ई-फेरफार, नोंदणी प्रणाली, ई-रेशनकार्ड, ई-केवायसी व डीबीटी अर्ज स्वीकृती यांसारख्या सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येतील. आरोग्य तपासणी, औषध वितरण, तसेच कृषीविषयक मार्गदर्शनही शिबिरांमध्ये दिले जाणार आहे. ७ मार्चला समाधान शिबिराचा प्रारंभ होणार आहे.
