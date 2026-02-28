-शिमगोत्सवासाठी कोकणवासी गावात दाखल
शिमगोत्सवासाठी कोकण सज्ज
आज तेरसे शिमगे; गावांमध्ये उत्साहाचे वातावरण
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. २८ ः शिमगोत्सवासाठी चाकरमान्यांचे आगमन होण्यास सुरुवात झाली आहे. रविवारपासून (ता. १) कोकणात सर्वत्र शिमगोत्सवाचा सोहळा भक्तीपूर्ण वातावरणात रंगणार आहे.
चिपळूण तालुक्यातील सावर्डे परिसरात साजरा होणारा होल्टे होम हा एक असाच आश्चर्यचकित करणारा शिमगोत्सवातील प्रकार आहे. होम पेटवण्याच्या दरम्यान एकमेकांवर पेटती लाकडं फेकून मारली जातात. विशेष म्हणजे या प्रकारात कोणाला काही इजा होत नाही. कोकणात दोन प्रकारचे शिमगोत्सव साजरे होतात. त्रयोदशीच्या शिमग्यांना तेरसे तर पौर्णिमेच्या शिमग्यांना भद्रेचे शिमगे असे म्हटले जाते. संगमेश्वरनजीकच्या करंबेळे गावात संपन्न होणारा शिमगोत्सव म्हणजे शिवने आणि करंबेळे येथील दोन पालख्यांची गळाभेट असते. नजीकच्या वांद्री गावात पालख्यांची भेट नदीपात्राच्या मध्यभागी होते. या वैशिष्ट्यपूर्ण सणासाठी मुंबई, पुणे आणि अन्य ठिकाणी असलले कोकणवासी जिल्ह्यात दाखल झाले आहेत.
