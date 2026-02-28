सावंतवाडीत आज ‘सीईटी’ मार्गदर्शन
सावंतवाडीत आज
‘सीईटी’ मार्गदर्शन
सावंतवाडी, ता. २८ : येथील यशवंतराव भोसले इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीतर्फे १२ वी विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी ‘एमएचटी-सीईटी २०२६’ मार्गदर्शन व रणनीती कार्यशाळा उद्या (ता. १) आयोजित केली आहे. ही कार्यशाळा महेश ट्युटोरियल्स, मुंबई व एसकेई कन्सल्टन्सी यांच्या सहकार्याने सकाळी १० ते दुपारी ३ या वेळेत भोसले नॉलेज सिटी येथील स्वामी विवेकानंद सभागृहात होणार आहे.
कार्यशाळेत शिक्षणतज्ज्ञ व शैक्षणिक सल्लागार डॉ. संतोष शर्मा यांचे प्रमुख मार्गदर्शन आहे. तसेच गणित विषयासाठी प्रा. राहुल घाडगे, रसायनशास्त्रासाठी प्रा. दीपक आमुंदकर आणि भौतिकशास्त्रासाठी प्रा. सचिन कदम हे विषयतज्ज्ञ विद्यार्थ्यांना सीईटी परीक्षेची सखोल तयारी, अभ्यासाचे प्रभावी नियोजन, वेळेचे व्यवस्थापन, प्रश्नपत्रिकेचा कल समजून घेणे, तसेच अधिक गुण मिळविण्यासाठी आवश्यक रणनीती याबाबत मार्गदर्शन करणार आहेत. १२ वी विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी ही कार्यशाळा पूर्णपणे विनामूल्य आहे. सावंतवाडी बसस्थानकाजवळून महाविद्यालयापर्यंत संस्थेतर्फे बस सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
