रत्नागिरी- झगडे दांपत्याचा सत्कार
रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्हा तेली समाज सेवा संघातर्फे विनोद झगडे व सौ. विनया झगडे यांचा सत्कार करताना रघुवीर शेलार, दीपक राऊत. सोबत संदीप रवार, अमोल लांजेकर, श्रीकृष्ण राऊत आदी.
रत्नागिरी, ता. १ : चिपळूण पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विजयी झालेले सदस्य विनोद झगडे आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत सदस्यपदी विजयी झालेल्या सौ. विनया विनोद झगडे यांचा सत्कार रत्नागिरी जिल्हा तेली समाज सेवा संघांतर्फे करण्यात आला.
झगडे दांपत्याने मिळवलेला विजय हा तेली समाजाला अभिमानास्पद आहे. याबद्दल या दोघांचाही सत्कार रत्नागिरी जिल्हा तेली समाज सेवा संघ जिल्हाध्यक्ष रघुवीर शेलार, कार्याध्यक्ष दीपक राऊत यांच्या हस्ते करण्यात आला. याप्रसंगी जिल्हा सचिव संदीप पवार, रत्नागिरी शहराध्यक्ष अमोल लांजेकर, सेवा आघाडीचे काशिनाथ सकपाळ, चिपळूण तालुकाध्यक्ष व जिल्हा उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण तथा बापू राऊत, सचिव दिनेश लांजेकर, जिल्हा महिलाध्यक्षा सौ. श्रेया महाडीक, राम रहाटे, गोवर्धन महाडीक उपस्थित होते. दोन्ही विजयी उमेदवारांचे अभिनंदन करून पुढील यशस्वी राजकीय वाटचालीसाठी शुभेच्छा देण्यात आल्या.
