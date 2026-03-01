रुग्णवाहिका अपघाताला आरोग्य विभाग जबाबदार
रुग्णवाहिका अपघाताला
आरोग्य यंत्रणा जबाबदार
अजित राऊळ ः पालकमंत्र्यांचे लक्ष वेधू
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. १ ः येथील उपजिल्हा रुग्णालयाच्या १०८ रुग्णवाहिकेला झालेल्या अपघाताला आरोग्य प्रशासन जबाबदार आहे, असा आरोप करत याबाबत पालकमंत्री नीतेश राणे, आमदार केसरकर यांचे लक्ष वेधणार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते अजित राऊळ यांनी सांगितले.
येथील शासकीय रुग्णालयातून एका रुग्णाला १०८ रुग्णवाहिकेने जिल्हा रुग्णालयात दाखल करून माघारी येताना आरोस फाटा येथे रुग्णवाहिकेची दोन्ही चाके सुटली. सदैवाने चालकाच्या प्रसंगावधनामुळे सुदैवाने जीवितहानी टळली. या पार्श्वभूमीवर श्री. राऊळ म्हणाले की, या रुग्णवाहिकेला १५ वर्षे होऊन गेली आहेत. तसेच तिचे रनिंग तीन लाखांपेक्षा जास्त झाले आहे. गाडीच्या मेंटेनन्सकडे आरोग्य शासनाने दुर्लक्ष केल्यानेच हा प्रकार घडला आहे. शासनाच्या रुग्णवाहिकेची पूर्ण जबाबदारी असणाऱ्या विभागाकडून रुग्ण, डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी यांच्या जीवाशी खेळ केला जात असून संबधितांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे, यासाठी पालकमंत्री राणे व आमदार केसरकर, आमदार निलेश राणे यांचे लक्ष वेधणार असून जिल्ह्यातील सर्व १०८ रुग्णवाहिकांच्या ऑडिटची मागणी करणार आहे. या प्रकाराबाबत जिल्हा शल्य चिकित्सक श्रीधर पाटील यांची भेट घेऊन जाब विचारणार असल्याचे राऊळ यांनी सांगितले. आरोग्य मंत्र्यांचीही लवकरच भेट घेणार असल्याचेही ते म्हणाले.
