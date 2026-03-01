सत्कोंडीत ''सृजनोत्सव'' काव्य संमेलनाचा उत्साह
ज्ञानदीप वाचनालयाचा पुढाकार ; निमंत्रितांच्या कवितांनी रसिक मंत्रमुग्ध
रत्नागिरी, ता. १ ः शब्दांच्या सुरावली, कवितेचा गंध आणि मायबोलीचा अभिमान अशा चैतन्यमयी वातावरणात रत्नागिरी तालुक्यातील सत्कोंडी येथे ‘सृजनोत्सव २०२६’ हे निमंत्रित कवींचे काव्य संमेलन उत्साहात पार पडले. कुसुमाग्रजांच्या जन्मदिनाचे औचित्य साधत, कोकण मराठी साहित्य परिषद युवाशक्ती आणि ज्ञानदीप वाचनालयाने आयोजित केलेल्या या मैफलीने मराठी भाषेचा जागर खऱ्या अर्थाने यशस्वी केला.
कोकण मराठी साहित्य परिषद युवाशक्ती दक्षिण कोकण विभाग आणि ज्ञानदीप सार्वजनिक वाचनालय सत्कोंडी यांच्यावतीने या सोहळ्याचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमाची सुरुवात ग्रुप ग्रामपंचायत सत्कोंडीचे सरपंच सतीश थुळ, वाचनालयाचे अध्यक्ष संजय बैकर, ज्येष्ठ कवी राष्ट्रपाल सावंत, विलास कोळेकर आणि डॉ. श्रृती कदम यांच्या हस्ते झाली. युवाशक्ती प्रमुख अरुण मोर्ये यांनी कवी कुसुमाग्रजांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण केला. यावेळी न्यू इंग्लिश स्कूल सैतवडेच्या विद्यार्थ्यांनी ‘मराठी भाषा गौरव गीत’ सादर करून वातावरणात चैतन्य भरले.
याप्रसंगी शैक्षणिक क्षेत्रातील योगदानाबद्दल मुख्याध्यापक विलासराव कोळेकर आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील सेवेबद्दल डॉ. श्रृती कदम यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. वाचनालयाचे अध्यक्ष संजय बैकर यांनी प्रास्ताविकात मराठी भाषा संवर्धनासाठी सर्वांनी सजग राहण्याचे आवाहन केले. युवकवी अरुण मोर्ये यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या संमेलनात जिल्हयातील नामवंत कवींनी आपल्या रचना सादर केल्या. राष्ट्रपाल सावंत यांनी ‘ज्ञानज्योती झालीस तू सावित्रीबाई’ आणि ‘सलामी’ या कवितांनी त्यांनी उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केले. तर अरुण मोर्ये यांनी ‘देवा मला कारे दिली बायको अशी’ आणि ‘चंद्रावरची शाळा’ या कवितांसह खुमासदार निवेदनाने त्यांनी संमेलनात रंगत आणली. त्याचबोरबर बुद्धीघोष गमरे, विनय होडे, ज्ञानेश पाटील, गुरुदेव नांदगावकर, उमेश मोहिते, शुभम कदम, समृद्धी गोनबरे, अमृता नवाथे, वृषाली कोवळे, किरण टक्के आणि प्रगती शिंदे यांनी आपल्या कविता सादर केल्या.
