फणसगावात कविता वाचनास प्रतिसाद
तळेरे ः कला वाणिज्य महाविद्यालय फणसगाव येथे कवी विष्णू वामन शिरवाडकर उर्फ कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिवस मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून उत्साहात झाला. यावेळी कुसुमाग्रज यांच्या कवितांचे वाचन केले. प्राचार्य आणि कार्यक्रमाचे अध्यक्ष अनुश्री नारकर यांनी मराठी भाषा ही आपली ओळख असून तिचे जतन व संवर्धन करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे, असे सांगितले. विद्यार्थ्यांनी दैनंदिन जीवनात मराठीचा अधिकाधिक वापर करावा, असे आवाहन प्रा. ज्योत्स्ना कदम यांनी केले. मराठी विभाग प्रमुख प्रा. जान्हवी नारकर यांनी प्रास्ताविक केले. जान्हवी गुरव हिने सूत्रसंचालन केले. अस्मिता पाटील हिने आभार मानले. संस्थेचे अध्यक्ष अनुरुद्र नारकर व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी शुभेच्छा दिल्या.
भोसले इंटरनॅशनल स्कूलचे यश
सावंतवाडी ः हिंदी विकास संस्थानतर्फे आयोजित आंतरराष्ट्रीय हिंदी ऑलिम्पियाड परीक्षेत यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी उज्ज्वल यश संपादन करत सुवर्ण, रौप्य व कांस्यपदकांवर आपली छाप उमटवली. शाळेची विद्यार्थिनी लिसा मेंडीस हिने ''राष्ट्रीय हिंदी प्रतिभा सन्मान'' प्राप्त केला. हिंदी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये भाषेची आवड निर्माण व्हावी, या उद्देशाने ही परीक्षा घेतली जाते. परीक्षेला शाळेचे पहिली ते दहावीतील एकूण १०९ विद्यार्थी बसले होते. त्यापैकी १७ विद्यार्थ्यांना सुवर्ण, १२ जणांना रौप्य तर १० विद्यार्थ्यांना कांस्यपदक मिळाले. सहभागी सर्व विद्यार्थ्यांना प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात आले. या यशाबद्दल शाळेच्या अध्यक्षा अस्मिता सावंत-भोसले, मुख्याध्यापिका प्रियांका देसाई व उपमुख्याध्यापिका अवंतिका नाईक यांनी सर्व विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले.
