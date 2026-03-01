सालईवाड्यातील वस्तीत गवे घुसल्याने तारांबळ
सालईवाड्यातील वस्तीत
गवे घुसल्यामुळे तारांबळ
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १ ः शहरातील सालईवाडा परिसरात गुरुवारी (ता. २६) सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास गव्यांचा कळप भरवस्तीत घुसल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली. नरेंद्र डोंगरावरून खाली उतरलेला हा कळप थेट वनविभागाच्या कार्यालयाजवळील वस्तीत शिरला. अचानक रस्त्यावर गवे आल्याने वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांची मोठी धावपळ झाली.
या घटनेमुळे परिसरातील वाहतूक तब्बल दीड तास ठप्प झाली होती. घटनेची माहिती मिळताच सामाजिक कार्यकर्ते विनोद सावंत यांनी वनविभागाशी संपर्क साधला. वनविभागाचे अधिकारी चाटे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. वनविभागाच्या पथकाने सुरुवातीला वाहतूक थांबवून नागरिकांना सुरक्षित अंतरावर ठेवले. त्यानंतर गव्यांना कोणतीही इजा न करता पुन्हा जंगलाच्या दिशेने वळवण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली. या मोहिमेत भावेश नाईक, प्रवीण मोरजकर, शेखर नाईक, अमित अरवारी, प्रसाद सावंत, विनोद सावंत आणि वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. सुमारे दीड तासांच्या प्रयत्नांनंतर हा कळप पुन्हा नरेंद्र डोंगराच्या दिशेने परतवण्यात यश आले. गवे पुन्हा जंगलात गेल्यावर रहिवाशांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला.
