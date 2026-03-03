‘मेगा स्पेशालिटी’ शिबिर हा केवळ फार्स ः नाईक
28185
वैभव नाईक
‘मेगा स्पेशालिटी’ शिबिर
हा केवळ फार्स ः नाईक
कायमस्वरूपी आरोग्यसेवा द्या
कणकवली, ता. ३ : येथेली उपजिल्हा रुग्णालयात नुकतेच मेगा स्पेशालिटी आरोग्य शिबिर झाले. मात्र, हे शिबिर म्हणजे केवळ एक फार्स होता. असे कॅम्प भरविण्यापेक्षा शासकीय रूग्णालयातच कायमस्वरूपी आरोग्य सेवा उपलब्ध करून द्या, असे प्रतिपादन माजी आमदार वैभव नाईक यांनी केली.
श्री.नाईक म्हणाले, ‘दुर्धर आजाराच्या रूग्णांची तपासणी, औषधोपचार आणि शस्त्रक्रिया या अनुषंगाने आरोग्य विभागाने नुकतेच कणकवलीत मेगा स्पेशालिटी आरोग्य शिबिर घेतले. यात जिल्ह्यातील शासकीय रूग्णालयात उपचार होऊ न शकलेले १२०० रुग्ण उपचारासाठी आले होते. याचाच अर्थ या सर्व १२०० रूग्णांवर जिल्ह्यातील कुठल्याच शासकीय रूग्णालयात तथा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार होऊ शकतील, असे तज्ज्ञ डॉक्टरर्स उपलब्ध नाहीत. केवळ शिबिरासाठी जिल्ह्याबाहेरून तज्ज्ञ डॉक्टर आणून या रुग्णांची तपासणी करण्यात आली. जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी मेगा स्पेशालिटी कॅम्प हा पर्याय नाही. त्यासाठी प्रत्येक शासकीय रूग्णालय आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये तज्ज्ञ डॉक्टर्स असायला हवेत. ती जबाबदारी जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी पार पाडायला हवी.’
