शिवशक्तीनगर-कनकनगर मार्गावर अखेर लोखंडी पूल
28186
शिवशक्तीनगर-कनकनगर
मार्गावर अखेर लोखंडी पूल
उपनगराध्यक्ष नाईकांचा स्वखर्च
कणकवली, ता. ३ : शहरातील शिवशक्तीनगर व कनकनगर येथील नागरिकांनी उपनगराध्यक्ष सुशांत नाईक यांच्याकडे दोन्ही नगरांना जोडणाऱ्या रस्त्याची मागणी केली होती. या मागणीची तत्काळ दखल घेत सुशांत नाईक यांनी स्वखर्चातून दोन्ही नगरांना जोडणारा लोखंडी पूल उभारून दिला.
या पुलामुळे शाळकरी मुलांना ये-जा करणे सुलभ झाले असून नागरिकांनाही सुरक्षित व सुव्यवस्थित मार्ग उपलब्ध झाला आहे. स्थानिक रहिवाशांच्या दैनंदिन प्रवासातील अडचणी दूर झाल्याने शिवशक्तीनगर व कनकनगर येथील नागरिकांनी उपनगराध्यक्ष सुशांत नाईक यांचे आभार व्यक्त केले. यावेळी श्रीमती वेलिंग, संजीवनी पवार, एकनाथ सावंत, समीर सावंत, संदेश जाधव, मनमोहन परब, रवी भंडारे आदी रहिवासी उपस्थित होते.
