''आपला मावळा'' संघटनेतर्फे किल्ले सिंधुदुर्गची स्वच्छता
मालवण ः खासदार नीलेश लंके यांचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांनी स्वागत केले.
किल्ले सिंधुदुर्गची स्वच्छता
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ३ : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गडकिल्ल्यांचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी खासदार नीलेश लंके यांनी सुरू केलेल्या ‘आपला मावळा’ या मोहिमेचा उत्साह आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे. रविवारी (ता. १) सकाळी खासदार लंके यांनी आपल्या ४०० ते ५०० कार्यकर्त्यांसह येथील ऐतिहासिक सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर व्यापक स्वच्छता मोहीम राबवली.
यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांनी त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. यावेळी कुडाळ तालुकाध्यक्ष शिवाजी घोगळे, रेवती राणे यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. खासदार लंके यांनी ‘आपला मावळा’ संघटनेच्या माध्यमातून किल्ले शिवनेरीपासून सुरू केलेली ही मोहीम सिंहगड, प्रतापगड, रायगड, भुदरगड आणि विश्रामगड असा प्रवास करत सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर पोहोचली. या उपक्रमाला सिंधुदुर्गात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी अशा मोहिमा गरजेच्या आहेत, असे सामंत यांनी सांगितले. या स्वच्छता मोहिमेमुळे सिंधुदुर्ग किल्ला परिसर चकाचक झाला. या उपक्रमाचे मालवणवासीयांकडून कौतुक होत आहे.