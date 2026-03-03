रत्नागिरी- अलोट गर्दीमध्ये श्री देव भैरीचा शिमगोत्सव सुरू
रत्नागिरी : होळी पौर्णिमेला रात्री श्री देव भैरी मंदिरात श्री देव भैरी आणि मिऱ्या येथील नवलाई- पावणाईच्या पालख्या भेटीचा क्षण.
शिमगोत्सवानिमित्त श्री देव भैरी आणि श्री देवी जुगाई आई मंदिरात केलेली आकर्षक पुष्पसजावट.
अलोट गर्दीमध्ये श्री देव भैरीचा शिमगोत्सव सुरू
पालखी भेटीचा सोहळा संस्मरणीय ; पालखीतून ग्रामप्रदक्षिणा सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३ : इरवत रे इरवत आणि आमचा भैरीदेव आला मिरवत ऽऽ रे होलिओऽऽ , हुरा रे हुरा आणि आमच्या भैरीदेवाचा सोन्याचा तुरा ऽऽ रे होलिओऽऽ, अशा फाकांनी श्री भैरी मंदिराचे प्रांगण दणाणून गेले. मध्यरात्री बारा वाजता ग्रामदैवत श्री देव भैरीला गाऱ्हाणे घालून रत्नागिरीचा बारा वाड्यांचा अधिपती श्री देव भैरीची पालखी मंदिराच्या प्रांगणात आली आणि हजारो भाविक ढोल-ताशांच्या एक काठीच्या नादात भैरी.. भैरी.. भैरी... असा जयजयकार करत होते. पारणे फेडणारा हा क्षण आपल्या डोळ्यांत साठवून ठेवण्यासाठी भाविक आतूर झाले. होळीपौर्णिमेच्या मध्यरात्री रत्नागिरीचा राखणदार श्री देव भैरी भक्तांच्या भेटीला आला. ग्रामदैवत श्री देव भैरी-जुगाई, नवलाई-पावणाई, तृणबिंदूकेश्वर ट्रस्टतर्फे शिमगोत्सवाला जल्लोषी वातावरणात सुरवात झाली.
ग्रामदैवत श्री भैरीच्या भेटीसाठी मिऱ्या गावच्या नवलादेवी, पावणादेवी, टेंभ्ये, काजरघाटी, नाचणे आदी ठिकाणच्या पालख्या येतात. भैरी मंदिराच्या प्रांगणात मध्यरात्री पालख्या भेटीचा सोहळा पाहण्यासाठी हजारो भाविकांची गर्दी झाली. ढोल-ताशांचा गजर, गुलालाची उधळण करत भैरीचा गजर केला. शिमगोत्सवात होळीपौर्णिमेने रंग भरला.
श्री देव भैरी हा बारा वाड्यांचा रखवालदार आहे. त्यामुळेच लाखो भाविक भैरीच्या चरणी नतमस्तक होतात. देवाला भेटण्यासाठी आसपासच्या गावांतील ग्रामदेवता येतात. यामध्ये काजरघाटी येथील श्री महालक्ष्मी, टेंभ्ये येथील भैरी-जुगाई यांचा समावेश असतो. पौर्णिमेला भैरीबुवा जोगेश्वरीची होळी उभी करण्यासाठी बाहेर पडताच सडामिर्या येथील नवलादेवी-पावणादेवी व जाकिमिर्या येथील नवलाई, पावणाई या दोन्ही देवी भैरीच्या बहिणी. त्यामुळे या दोन पालख्या होळी उभी करण्यासाठी जाताना भावाच्या भेटीला येतात. विधिवत या पालख्यांची पूजा करून गाऱ्हाणे घालण्यात येते.
श्री देव भैरीला गार्हाणे घालून मध्यरात्री पालखी बाहेर आली. त्यानंतर पालखी भेट करून पुढे जोगेश्वरीची होळी उभी करण्यासाठी गेली. श्री भैरीच्या मंदिरात बारा वाड्यांतील मानकरी, ग्रामस्थ, मुंबईकर चाकरमानी मोठ्या उत्साहाने सहभागी झाले.
फोटोसाठी झुंबड आणि अलोट गर्दी
श्री देव भैरी-नवलाई पालख्या भेटीचा अनोखा क्षण टिपण्यासाठी मोबाईल, कॅमेरे घेऊन भाविकांची लगबग सुरू होती. ऑफबीट आर्टिस्ट आणि स्पोर्ट्स लाईव्ह या दोन संस्थांनी एकत्र येऊन श्री देव भैरीचा शिमगोत्सव पाच दिवस थेट प्रक्षेपित करण्याचे ठरवले आहे. त्यानुसार कालपासून थेट प्रक्षेपणाला सुरवात झाली असून या अनोख्या उपक्रमाबद्दल दोन्ही संस्थांचे कौतुक करण्यात येत आहे.
