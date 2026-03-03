आर्थिक विकासाबरोबर पर्यावरणही महत्त्वाचे
swt321.jpg
28316
कुडाळ : प्रमुख पाहुणे डॉ. केतन चौधरी यांचे स्वागत करताना प्राचार्या डॉ. स्मिता सुरवसे.
आर्थिक विकासाबरोबर
पर्यावरणही महत्त्वाचे
डॉ. केतन चौधरी : कुडाळ येथे मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ३ : आर्थिक विकास होत असताना पर्यावरण संरक्षण तितकेच महत्त्वाचे आहे, असे प्रतिपादन रत्नागिरी येथील सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्राचे वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी आणि मत्स्य अभियांत्रिकी तंत्रनिकेतनचे प्राचार्य डॉ. केतन चौधरी यांनी येथे केले.
येथील महाविद्यालयात विज्ञान दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. सुरुवातीला विद्यापीठस्तरीय स्पर्धेसाठी निवडलेल्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या ‘अविष्कार’ संशोधन प्रकल्पांचे सादरीकरण करण्यात आले. विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना डॉ. चौधरी यांनी शास्त्र व संशोधन म्हणजे काय आणि डॉ. सी. व्ही. रामन यांचे शोधकार्य याबद्दल सविस्तर माहिती दिली. ‘शाश्वत विकास आणि पर्यावरण संरक्षण’ या विषयावर बोलताना त्यांनी शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे स्पष्ट केली.
‘‘देश झपाट्याने आर्थिक विकासाकडे मार्गक्रमण करीत असताना पर्यावरणीय शाश्वतता जपणे महत्त्वाचे आहे. समृद्ध पर्यावरण आणि आनंदी जनता ही शाश्वत विकासातूनच प्राप्त होईल,’’ असेही त्यांनी नमूद केले.
याप्रसंगी महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. स्मिता सुरवसे, सायन्स असोसिएशनचे समन्वयक प्रा. रॉड्रिग्ज, डॉ. एम. एन. जांभळे उपस्थित होते. पाहुण्यांचा परिचय प्राणीशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक डॉ. एन. पी. कांबळे यांनी करून दिला. या कार्यक्रमाचे आयोजन ‘सायन्स असोसिएशन’ मार्फत करण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.