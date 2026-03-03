राजापूर-आदित्य शिवलकरने ठरला राजापूर श्री
rat3p27.jpg-
O28335
राजापूर ः शिवबा प्रतिष्ठान आयोजित राजापूर श्री स्पर्धेतील विजेत्यांसह मान्यवर.
-----------
आदित्य शिवलकरने ठरला राजापूर श्री
राजापुरात शरीरसौष्ठव स्पर्धा ; विनीत बेडेकर उगवता तारा
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ३ ः शिवबा प्रतिष्ठानच्या वतीने आयोजित राजापूर श्री चा मान राजापूर नगरपालिका जीमचा शरीरसौष्ठवपटू आदित्य अविनाश शिवलकर याने पटकावला. लिटिल चॅम्प्स स्पर्धेमध्ये द्रोण संदीप चव्हाण, तर जिल्हास्तरीय स्पर्धेमध्ये फिनिक्स जिमचा सुरेश सत्यवान भाताडे विजेतेपदाचा मानकरी ठरला. आरएसपीएम राजापूरचा विनीत बेडेकर उगवता तारा आणि नैतिक चव्हाण याने बेस्ट पोझर हे किताब पटकावले.
शहरातील जवाहरचौकामध्ये झालेल्या या स्पर्धेतील विजेत्यांना मान्यवरांच्या हस्ते बक्षिसे देवून गौरविण्यात आले. या वेळी भाजपचे तालुकाध्यक्ष मोहन घुमे, पंचायत समिती सदस्य अभिजित गुरव, नगरसेवक अॅड. जमीर खलीफे, नगरसेवक दिलीप चव्हाण, सौरभ पेणकर, राजापूर तालुका व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष संदीप मालपेकर आदी उपस्थित होते.
लहान मुलांसाठी घेण्यात आलेल्या ‘लिटिल चॅम्प्स’ स्पर्धेमध्ये द्रोण संदीप चव्हाण आणि अर्णव विजय गोंडाळ यांनी क्रमांक पटकाविले. तालुका मर्यादित खेळवण्यात आलेल्या स्पर्धेमध्ये आदित्य अविनाश शिवलकर याने प्रथम क्रमांक पटकाविला. अभिनंदन सुधीर सातोपे, फैजान रमीज मुल्ला, दीपक वासुदेव पाटणकर, विशाल रमेश गोंडाळ यांनी अनुक्रमे द्वितीय ते पाचवा क्रमांक पटकाविला. विविध वजनी गटांमध्ये झालेल्या जिल्हास्तरीय स्पर्धेमध्ये रत्नागिरी येथील सुरेश सत्यवान भाताडे याने प्रथम, विनीत बेडेकर याने उगवता तारा आणि नैतिक सुदेश चव्हाण याने बेस्ट पोझर हे किताब पटकावले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.