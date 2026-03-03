जणू बॉम्ब फुटल्याचा भास होतो अन् थरकाप उडतो
स्फोटांचा आवाज, भीतीची रात्र
अमित साळुंखे ः दुबईत अडकले सहा चिपळूणकर
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ३ः दुबईमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांना सतर्क राहण्याचे आणि गर्दीच्या ठिकाणी न जाण्याचे आवाहन येथील सरकारने केले आहे. त्यामुळे आम्ही दरवाजे खिडक्या बंद करून घरामध्ये आहोत. मात्र घराबाहेर मोठ्याने आवाज झाल्यानंतर जणू बॉम्ब फुटल्याचा भास होतो आणि भीतीने थरकाप उडतो. अशी माहिती दुबईमध्ये फिरण्यासाठी गेलेल्या चिपळूणमधील नागरिकांनी ‘सकाळ’शी दूरध्वनीवर बोलताना दिली आहे.
इराण-इस्रायल युद्धामुळे दुबई आणि सौदी अरेबियामध्ये महाराष्ट्रातील हजारो नागरिक अडकले आहेत. चिपळूणमधून सहा जण दुबईमध्ये फिरण्यासाठी गेले होते. तेही अडकले आहेत. चिपळूणमधील अमित साळुंखे आपल्या मित्रांसह दुबईमध्ये अडकले आहेत. ते राहत असलेल्या हॉटेलपासून पंधरा मिनिटांच्या अंतरावर स्फोट झाला. त्यावेळी ते जीवनावश्यक खरेदीसाठी मार्केटमध्ये आले होते. स्फोटाचा आवाज ऐकल्यानंतर ते पुन्हा धावत पळत हॉटेलमध्ये निघून गेले. ते काल (ता.२) माघारी येणार होते. परंतु अमेरिका आणि इस्रायलचा इराणसोबत सुरु असलेल्या युद्धाचा भडका हळूहळू वाढताना पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे दुबईमधील त्यांचा मुक्काम वाढला आहे.
त्यांना तीन मार्चला मुंबईसाठी विमानाची व्यवस्था केली जाईल असे सांगण्यात आले होते. परंतु सुरक्षेच्या कारणास्तव तीन मार्चचा मुंबईसाठी विमान उडाले नाही त्यामुळे त्यांना ५ मार्चला विमानाची व्यवस्था केली जाईल असे विमानतळावर सांगण्यात आले आहे.
‘आम्ही सध्या एका हॉटेलमध्ये सुरक्षित आहोत. पुढील सूचना मिळेपर्यंत हॉटेलमध्येच थांबण्याचे निर्देश स्थानिक प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेऊ,’. कोणीही अफवांवर विश्वास ठेवू नका.
- अल्हाद वरवाडकर, चिपळूण
